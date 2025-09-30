Patrimoni
L'Escala restaurarà les muralles de Sant Martí d'Empúries l'any 2026
"S’intervindrà en panys de muralla nord i sud, que són els que necessiten la intervenció més urgent", diu el regidor de Patrimoni Històric, Martí Guinart
L’Ajuntament de l’Escala durà a terme, al llarg de l’any 2026, la restauració i consolidació de les muralles del conjunt històric de Sant Martí d’Empúries. "Totes les intervencions que s’hi realitzin han de ser autoritzades per la Comissió de Patrimoni dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a Girona. Per fer les obres, es necessita, també, autorització del Departament de Medi Ambient, i ara mateix estem a l’espera de rebre aquestes autoritzacions", explica el regidor de Cultura, Patrimoni Històric, Promoció econòmica i turística, Martí Guinart, el qual afegeix que, al principi, l’obra es farà des de l’àrea d’Urbanisme.
El consistori escalenc ha rebut una subvenció de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat (OSIC) per al projecte de Diagnosi i consolidació de les muralles del conjunt històric de Sant Martí d’Empúries, amb un pressupost de 137.620 euros, dels quals 96.334 euros seran aportats per la subvenció.
En l’equip tècnic de Fortià Arquitectes, hi intervenen Pep Fortià i Raimon Bustos, arquitectes; Jordi Bonsoms, topògraf, i Cristina Thió, de Chroma restauració. Aquesta obra s’ha de justificar abans del 29 de gener de l’any 2027. "El més urgent, ara mateix, però, és la consolidació del perímetre de muralles, mentre que, després, podrem estudiar altres accions, com la il·luminació de les muralles, la possibilitat de rehabilitar algun tram de pas de ronda, la instal·lació d’elements de difusió del patrimoni com poden ser audiovisuals, audioguies, cartelleria, etcètera", manifesta Guinart.
Un vestigi
Sant Martí d’Empúries és un dels nuclis històrics més importants que té el país i és dels poquíssims llocs de la península Ibèrica on s’ha pogut documentar ocupació ininterrompuda des d’almenys el primer mil·lenni abans de la nostra era.
El nucli històric, amb el perímetre de muralles i el castell Carolingi, és un Bé Cultural d’Interès Nacional en categoria de Conjunt Històric. "L’hem de consolidar per, després, poder-lo explicar, ja que, des de Sant Martí, es pot explicar la història de tot el territori", declara Guinart.
El conjunt de la muralla medieval es conserva en molt bona part. Hi ha llenços de murs amb merlets a la banda nord i a ponent i alguns vestigis en altres sectors. També, hi ha restes d’alguna altra torre. En destaca, especialment, el portal de l’angle sud-oest. Al costat de l’església, hi ha les restes d’una torre de planta circular corresponent al recinte murallar d’època altmedieval. Estan incloses en l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. "S’arranjaran els panys de la muralla nord i sud, que són els que necessiten la intervenció més urgentment. L’actuació consistirà, bàsicament, en la retirada de vegetació i la rejunta i recol·locació de blocs de pedra", afirma Guinart.
La muralla del recinte fortificat d’Empúries és una construcció desenvolupada al llarg de diferents segles. Hi ha una gran varietat de situacions constructives, incidències i patologies en els diferents paraments d’aquest element històric.
Next Generation
L’Ajuntament de l’Escala va presentar, mesos enrere, un projecte valorat en 1,7 milions d’euros a una nova línia dels fons europeus Next Generation per tal de fer diverses actuacions de millora al conjunt històric de Sant Martí d’Empúries. El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme havia convocat una nova línia dels fons Next Generation, centrat en un programa de millora de la competitivitat i de dinamització del patrimoni històric amb ús turístic.
El consistori escalenc s’hi va presentar amb el projecte de "Renovació, manteniment i rehabilitació del patrimoni històric de Sant Martí d’Empúries per a la seva dinamització i posada en valor turístic", un projecte valorat en 1,7 milions d’euros, que incloïa des d’actuacions de consolidació i restauració de la muralla medieval a aspectes d’accessibilitat o millora dels espais naturals, o la creació d’un audiovisual sobre l’interès històric i natural de Sant Martí d’Empúries, que es preveu dins d’una proposta de millora del castell carolingi, entre altres accions.
"Tot i que vam obtenir bona nota en la puntuació, no ens van concedir la subvenció per esgotament del pressupost". Val a dir que -continua explicant Guinart- va ser una convocatòria molt concorreguda a tot l’Estat, de més de 600 projectes presentats, només 89 van ser acceptats. Tot i no haver aconseguit aquesta subvenció, la feina feta no queda en un calaix, sinó que s’anirà desenvolupant el projecte per fases, atent a noves subvencions.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
- Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
- Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
- Broma pesada' a la Font Lluminosa de Figueres
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
- Els exalumnes de les Escoles Nacionals de Figueres es retroben a Peralada
- Una òliba travessa 310 km de Saragossa fins als Aiguamolls de l’Empordà en “un viatge poc habitual”