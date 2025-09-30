Solidaritat
L’Oncolliga rep una donació inesperada de 10.275 euros del Casal Cultural del Port de Llançà
L’aportació econòmica solidària procedeix del fons de dissolució de l’entitat llançanenca, segons l’acord pres pels seus associats
La Fundació Oncolliga Girona, entitat dedicada a ajudar les persones malaltes de càncer, acaba de rebre una important donació econòmica de 10.275 euros procedents del Casal Cultural del Port de Llançà. El lliurament d’aquesta aportació va tenir lloc, la setmana passada, en el nou Espai GastroMar, que ocupa l’antiga Casa del Mar, on havia tingut la seva seu el Casal.
La recepció del taló va anar a càrrec de Paquita Badosa, presidenta de l’Oncolliga, i Joan Carles Subirats, delegat de la Fundació a la localitat. El taló va ser lliurat per Carles Guisset i AntoniGodoy, president i secretari respectivament, de l’associació donant.
"El Casal Cultural del Port va haver de plegar arran de la Covid i com que a la vila ja hi ha un altre Casal per a la gent gran i amb el canvi de la Casa del Mar, no quedava lloc disponible, els socis vam decidir dissoldre l’associació i donar els diners que teníem a alguna entitat solidària, com és el cas de la Fundació Oncolliga", explica Antoni Godoy. Un gest que va ser àmpliament agraït per part de Paquita Badosa.
Sobre l'Oncolliga
La Fundació Oncolliga és una entitat sense ànim de lucre que ofereix atenció psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars, durant tot el procés de la malaltia, amb l’objectiu de millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida. Alhora també realitza activitats de sensibilització, divulgació i prevenció.
Va ser constituïda el desembre de 2003 i inscrita formalment al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Professionals de la Psicooncologia, del Treball Social i del Treball Familiar, amb el suport del voluntariat, ofereixen de forma gratuïta una atenció integral a malalts i familiars per donar resposta de manera àgil i immediata a les seves necessitats.
La prioritat i raó de ser d’Oncolliga és l’atenció a les persones (pacients i famílies) que veuen canviar la seva quotidianitat a causa del càncer. La proximitat a les persones, a la malaltia i al patiment, exigeix una resposta tant tècnica (professional) com ètica.
Per això, amb el control i assessorament tècnic del Comitè Científic difonen i promoven hàbits saludables que ajuden a prevenir el càncer i a afrontar les seves conseqüències.
- Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
- Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
- Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
- Broma pesada' a la Font Lluminosa de Figueres
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
- Els exalumnes de les Escoles Nacionals de Figueres es retroben a Peralada
- Una òliba travessa 310 km de Saragossa fins als Aiguamolls de l’Empordà en “un viatge poc habitual”