L'hospital de Figueres incorpora un nou sistema d'higiene per als pacients

L’ús d’aquests nous productes ha permès una reducció dels residus generats de bolquers, esponges, aigua, sabó i crema hidratant

Nous productes en la higiene dels pacients.

Nous productes en la higiene dels pacients. / FSE

Redacció

Redacció

Figueres

L'hospital de Figueres i l'Hospital d'Atenció Intermèdia (HAI) Bernat Jaume han implementat un nou sistema d'higiene per a les persones ingressades que requereixen ajuda en la seva higiene personal. Aquest canvi, que ha sorgit de la revisió contínua que es fa de processos i productes amb l’objectiu d’identificar aspectes de millora, busca augmentar el confort i el benestar de les persones ateses i reduir l'impacte ambiental dels dos centres sanitaris amb la disminució dels residus generats.

Aquest nou mètode utilitza productes més sostenibles i beneficioses per a la pell. D’una banda, es fan servir manyoples d'un sol ús amb acció triple: són unes manyoples especials que, combinades amb una crema, netegen, hidraten i protegeixen la pell amb una sola aplicació, pràcticament sense necessitat d'aigua.

D’altra banda, s'han introduït bolquers d’absorció ràpida d'última generació que s'ajusten a la mida de cada persona, augmentant la comoditat i la seguretat. Gràcies a un indicador d'humitat, el personal sap quan cal reemplaçar-los, evitant canvis innecessaris. La implementació d’aquests nous productes ha permès una reducció dels residus generats de bolquers, esponges, aigua, sabó i crema hidratant.

Aquest sistema es va introduir com a prova pilot fa uns mesos a l’HAI Bernat Jaume i, després de comprovar-ne els bons resultats, s’ha fet extensiu a les plantes i al Servei d’Urgències de l’hospital de Figueres.

La UEFA anuncia al Camp Nou el Barça-Olympiakos de Champions del 21 d'octubre

El Club Tennis Figueres rep els millors d'Espanya en el Campionat de Catalunya de Tenis en Cadira de Rodes

El comitè d'empresa de TV3 denuncia "censura" per un documental de 'Sense ficció'

El Tramuntana i el CER l'Escala perden en les seves estrenes de temporada

Neus Guillamet: «Si unim esforç, innovació i compromís, tots hi sortim guanyant»

Vicenç Pagès traça una "història alternativa de la literatura catalana"

Detenen dos homes per robar un patinet elèctric amb violència a Figueres

Arriba la Setmana Cultural de Navata del 4 al 12 d’octubre

