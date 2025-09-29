Portbou s'aferra a Walter Benjamin
Una inversió de gairebé quatre milions i mig d’euros compromesa per la Generalitat, amb dos consellers elogiant la seva «tossuderia» de l’alcalde Gael Rodríguez, agafa força com la clau per desencallar un projecte que semblava que mai passaria dels papers a la realitat.
«En una situació sense sortida, no tinc més opció que posar-hi fi. En un petit poble del Pirineu on ningú em coneix acabarà la meva vida». Així començava la nota amb què, el setembre de 1940, Walter Benjamin explicava la seva decisió de suïcidar-se a Portbou. El filòsof era conscient que la Gestapo el perseguia i que les autoritats espanyoles de l’època tenien la intenció de retornar-lo a França. Podria haver passat en un altre lloc, però l’atzar i, sobretot, la geografia van fer que fos a Portbou: un poble de frontera, un antic nucli ferroviari que, dècades després del sotrac de Schengen i de l’eliminació de les duanes, continua buscant el seu lloc.
«Ho vaig dir fa dos anys: havia arribat l’hora de tornar a posar Portbou en marxa; i, a banda de la millora dels serveis i de tot el que estem fent al poble, una de les potes era la memòria i convertir Portbou en un referent internacional de la memòria», explicava, exultant, aquest darrer dissabte al matí Gael Rodríguez en presentar, de la mà de dos consellers de la Generalitat, una inversió de gairebé quatre milions i mig d’euros per reconvertir, ara sí, l’edifici de l’antic Ajuntament de Portbou en l’Espai Memorial Walter Benjamin.
Escoltant Rodríguez —a banda dels dos consellers, altres polítics i representants del món acadèmic—, molts veïns del poble es preguntaven si, de veritat, aquell noi que amb dinou anys va deixar la safata del bar dels seus pares per convertir-se en l’alcalde més jove d’Europa havia aconseguit tancar una història de la qual fa més de vint anys que senten parlar mentre l’antic edifici es va degradant al centre del poble.
«És la quarta vegada que vinc a una presentació d’aquesta mena», deia un bon coneixedor del poble que, però, com tots, semblava tenir clar que la presència de Sílvia Paneque, consellera de Territori i portaveu del Govern, i de Ramon Espadaler, conseller de Justícia i Memòria Històrica, donava molta força a l’anunci acabat de fer.
Després de dos grans projectes fallits per manca de finançament —primer el dissenyat per Norman Foster fa ja més de dues dècades i, l’any 2021, el dels arquitectes Joan Falgueras i Jordi Pigem—, en l’acte de dissabte l’arquitecte Pere Masó va explicar com s’encararà ara la remodelació de les tres plantes de l’edifici. La planta baixa es destinarà a usos museístics entorn de la figura del filòsof alemany i del fenomen dels exilis; la primera planta reunirà la biblioteca, les aules de treball i un espai per a conferències; i, a la segona planta, s’hi habilitarà «l’alberg de la memòria», amb habitacions i estances per a estudiants, intel·lectuals i artistes que, mitjançant beques, podran desenvolupar recerques vinculades a Benjamin. Un espai que, en el seu conjunt i tornant a la idea de Gael Rodríguez de les «diferents potes» per Portbou, huria de servir perquè el poble rebés molt més visitants interessants en l'obra de Walter Benjamin més enllà de la gent que s'acosta a veure el monument Passatges de Dani Karavan o fa un tomb pel cementiri.
L’acord estableix que el Departament de Territori assumirà el cost de les obres, amb un pressupost total de 4.431.530,95 euros. La gestió del nou equipament anirà a càrrec del Consorci del Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera (MUME). Tant el director del MUME, Miquel Aguirre, com l’alcaldessa de la Jonquera i presidenta del consorci, Míriam Lanero, van ser presents dissabte a l’acte de Portbou.
En un matí en què tant Paneque com Espadaler no van amagar que la insistència de Gael Rodríguez havia estat clau per desencallar el projecte. «Recordo que, just després de prendre possessió el nou govern, un dels primers llocs on vaig ser va ser aquí, a Portbou, on en Gael m’insistia que això s’havia de fer sí o sí», deia el titular de Justícia i Memòria Democràtica, mentre Paneque no amagava la seva sintonia amb Rodríguez que, amb cites de Julio Iglesias incloses en el discurs, va viure el seu primer gran dia com a alcalde de Portbou.
