Unes obres provoquen talls nocturns a l'AP-7 entre Figueres i la Jonquera: aquestes són les dates i els trams afectats
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible està duent a terme unes obres de rehabilitació del ferm
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible està duent a terme unes obres de rehabilitació del ferm de l’AP-7 al tram comprès entre Figueres i la Jonquera. En concret, s’hi estan fent treballs de fresat, reposició del ferm i repintat de les marques viàries, que obligaran a efectuar talls nocturns de trànsit.
Aquesta passada nit de dilluns, entre les 12 de la nit i les 7 del matí, s’ha tallat el ramal de la sortida 3 cap a Figueres i la incorporació a l’AP-7 en sentit Girona.
Per als pròxims dies es preveuen més afectacions:
- De dilluns a dimarts (de 23 a 7 h): tancament de la sortida 4 cap a Figueres en tots dos sentits i dels dos carrils en sentit nord.
- De dimarts a dimecres (de 23 a 7 h): tall total de la calçada en sentit nord entre els quilòmetres 6,5 i 7,5, amb desviament obligatori per la sortida 2.
Es recomana planificar els desplaçaments amb temps i atendre la senyalització provisional en tot moment.
