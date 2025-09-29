Dia Mundial del Turisme
Escudero critica la llei del tabac: "Només hi ha normatives per prohibir, prohibir i prohibir"
El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques gironines considera que el sector es troba en un moment "pròsper"
Aleix Freixas
Biart
El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques gironines, Antonio Escudero, ha criticat la futura llei del tabac que prepara el govern espanyol. "Només hi ha normatives per prohibir, prohibir i prohibir", afirmava Escudero. El president ha fet aquestes declaracions en la celebració del Dia Mundial del Turisme que s'ha celebrat aquest dilluns al castell de Biart. En l'acte, Escudero ha assegurat que el sector turístic gironí es troba en un moment "pròsper" perquè la majoria de les empreses són PIME i encara no hi ha grans cadenes que lideren l'hostaleria. "Són gent de tota la vida, que han patit i que saben que la temporada és curta", ha explicat Escudero.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
- Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
- Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
- Broma pesada' a la Font Lluminosa de Figueres
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
- Els exalumnes de les Escoles Nacionals de Figueres es retroben a Peralada
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana a l'Alt Empordà