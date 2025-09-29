Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dia Mundial del Turisme

Escudero critica la llei del tabac: "Només hi ha normatives per prohibir, prohibir i prohibir"

El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques gironines considera que el sector es troba en un moment "pròsper"

El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques gironines, Antonio Escudero, en la celebració del Dia Mundial del Turisme.

El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques gironines, Antonio Escudero, en la celebració del Dia Mundial del Turisme. / Aleix Freixas

Aleix Freixas

Biart

El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques gironines, Antonio Escudero, ha criticat la futura llei del tabac que prepara el govern espanyol. "Només hi ha normatives per prohibir, prohibir i prohibir", afirmava Escudero. El president ha fet aquestes declaracions en la celebració del Dia Mundial del Turisme que s'ha celebrat aquest dilluns al castell de Biart. En l'acte, Escudero ha assegurat que el sector turístic gironí es troba en un moment "pròsper" perquè la majoria de les empreses són PIME i encara no hi ha grans cadenes que lideren l'hostaleria. "Són gent de tota la vida, que han patit i que saben que la temporada és curta", ha explicat Escudero.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
  2. Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
  3. Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
  4. Broma pesada' a la Font Lluminosa de Figueres
  5. El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
  6. EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
  7. Els exalumnes de les Escoles Nacionals de Figueres es retroben a Peralada
  8. Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana a l'Alt Empordà

FAADA denuncia que encara hi ha un gos maltractat al terreny de Figueres on ja se'n van rescatar quatre

FAADA denuncia que encara hi ha un gos maltractat al terreny de Figueres on ja se'n van rescatar quatre

EN IMATGES | Arriben 29 ibis ermitans als aiguamolls de l'Empordà dins d'una campanya migratòria assistida que ve d'Àustria

EN IMATGES | Arriben 29 ibis ermitans als aiguamolls de l'Empordà dins d'una campanya migratòria assistida que ve d'Àustria

Unes obres provoquen talls nocturns a l'AP-7 entre Figueres i la Jonquera: aquestes són les dates i els trams afectats

Unes obres provoquen talls nocturns a l'AP-7 entre Figueres i la Jonquera: aquestes són les dates i els trams afectats

La línia Portbou-Barcelona de Rodalies ha acumulat 27 incidències en la primera meitat d’any

La línia Portbou-Barcelona de Rodalies ha acumulat 27 incidències en la primera meitat d’any

Escudero critica la llei del tabac: "Només hi ha normatives per prohibir, prohibir i prohibir"

Escudero critica la llei del tabac: "Només hi ha normatives per prohibir, prohibir i prohibir"

El Figueres repeteix victòria en el derbi empordanès contra el Torroella

El Figueres repeteix victòria en el derbi empordanès contra el Torroella

Un vídeo capta amb gran precisió com els drons entren droga i mòbils a les presons catalanes

Un vídeo capta amb gran precisió com els drons entren droga i mòbils a les presons catalanes

De Banyuls a Portbou resseguint el camí per on va arribar Walter Benjamin

De Banyuls a Portbou resseguint el camí per on va arribar Walter Benjamin
Tracking Pixel Contents