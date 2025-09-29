Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Portbou

De Banyuls a Portbou resseguint el camí per on va arribar Walter Benjamin

El municipi va cloure diumenge el Col·loqui Internacional amb una caminada a peu per la ruta que va servir al filòsof per creuar la frontera fugint dels nazis

Ruta Walter Benjamin de Banyuls a Portbou.

Ruta Walter Benjamin de Banyuls a Portbou. / Cedida

Redacció

Redacció

Portbou

Portbou va cloure el Col·loqui Internacional Walter Benjamin amb un itinerari a peu, des de Banyuls a Portbou, resseguint el camí per on va arribar el filòsof jueu fugint dels nazis. La ruta va comptar amb una intervenció artística durant el recorregut d'Anna Guilló, que ha estat premiada amb la beca de creació que impulsa Nau Côclea, un Centre de Creació Contemporània i el MUME.

La XI edició del Col·loqui Internacional Walter Benjamin es va celebrar de divendres fins diumenge amb un gran èxit de participació. Està organitzat pel Memorial Democràtic, Museu Memorial de l’Exili (MUME), Càtedra Walter Benjamin de la UdG i Ajuntament de Portbou. Activitats, debats i xerrades amb ponents nacionals i internacionals de primer ordre en el marc del pensament crític contemporani: Federico Finchelstein, Clara Ramas, Máriam Martínez Bascuñán, Steven Forti i Pablo Stefaroni.

Un dels moments de l'itinerari.

Un dels moments de l'itinerari. / Cedida

Amb “La democràcia liberal en crisi: un fenomen global i local” com a lema, el col·loqui ha analitzat el creixement dels drets radicals i autoritàries arreu del món.

Divendres també es va entregar el 7è Premi Internacional Memorial Walter Benjamin a l’anglesa Helen Graham, catedràtica d’història europea contemporània i especialista en la Guerra Civil Espanyola.

TEMES

