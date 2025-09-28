Medi ambient
Els ecologistes alerten que el nou POUM de Cadaqués preveu 654 habitatges nous: “Ara el poble ja està al límit”
“El nou planejament preveu un augment de població que podria saturar més el municipi”, segons l'entitat
El col·lectiu també critica que el Pla inclou projectes pendents amb litigis oberts com Portlligat o Saguarda
L’aprovació inicial del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cadaqués ha generat "preocupació" als ecologistes del municipi. Segons apunta el secretari d’Amics de la Natura de Cadaqués, David Tibau, "el document preveu la construcció de 654 nous habitatges fins al 2050", una xifra que consideren "desmesurada pel model de poble i el seu entorn natural".
Projectes pendents
També es critica que projectes pendents com el camp de futbol de Portlligat o la zona de Saguarda s’incloguin al POUM malgrat que hi hagi litigis urbanístics encara oberts. Aquest dilluns, diversos veïns i membres de l'associació s'han reunit per consultar el projecte i estudiar-ne l’impacte. Des dels col·lectius ecologistes critiquen que, "tot i la presentació positiva que fa l’Ajuntament del POUM, el creixement previst és insostenible". Calculen que, amb els nous 654 habitatges previstos, es podrien sumar si es calcula una ràtio de 4 persones per habitatge, un increment que agreujaria la saturació actual: "Ara ja no hi cabem, i això podria suposar mil motos més i 500 embarcacions addicionals", alerten.
Aprovació inicial
El Ple de l’Ajuntament de Cadaqués ha aprovat inicialment el nou POUM, un document que estableix les línies mestres del desenvolupament del municipi per als pròxims anys. El pla substitueix l’actual Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), vigent des de 1986.
El POUM té com a objectiu ordenar el creixement poblacional, garantir un desenvolupament sostenible i preservar el paisatge i l’entorn natural. El nou planejament preveu mantenir més del 93% del terme municipal com a sòl no urbanitzable, alhora que incorpora mesures específiques per protegir la façana marítima, els espais costaners i el Parc Natural de Cap de Creus. El pla prohibeix la construcció en terrenys amb pendents superiors al 30% i en zones d’alt valor natural.
Pisos de protecció pública
Pel que fa a l’habitatge, es contempla la creació de 183 pisos de protecció pública, adreçats principalment a joves, famílies i col·lectius vulnerables. En paral·lel, la capacitat màxima de construcció es redueix en 256 habitatges respecte al planejament vigent.
El document inclou actuacions per reforçar la mobilitat i la connectivitat entre barris, la creació de nous espais verds i l’ampliació d’equipaments. Entre les previsions hi ha el trasllat del Centre d’Atenció Primària amb heliport d’emergència, la pacificació de l’accés a la zona escolar, la creació d’una nova plaça en substitució de la benzinera i un nou emplaçament per al mercat. També s’hi preveuen espais de coworking i residències per a joves, artistes i usos assistencials.
- EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
- Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
- L’especulació sense límits a la finca de la Sala Edison de Figueres
- Una de les mítiques cúpules de la base del Pení de Roses 'reviu' com a magatzem agrícola al poble d'Ollers
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana a l'Alt Empordà
- La pastissera de l'Empordà que cerca en receptaris medievals per reinventar la cuina d'avui
- Casa sobre un turó al Port de la Selva
- En marxa un pla per 'preservar' la Basílica de Castelló d'Empúries