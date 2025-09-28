Equipaments
Els Caputxins de Figueres, de convent enrunat a auditori imprescindible
La seva restauració ha viscut un llarg procés que ha acabat implicant tots els diferents governs municipals des de 1989
Un projecte de llarg recorregut destinat a recuperar el patrimoni històric de la capital empordanesa
L’antic convent dels Caputxins és avui un dels punts neuràlgics de moltes activitats ciutadanes que l’han convertit en un element indispensable de la vida quotidiana de Figueres. El seu auditori, emplaçat a la nau central de l’antic temple religiós, ha estat l’escenari de centenars d’actes els darrers deu anys, d’ençà de la seva obertura al públic quan encara no estava acabat del tot. La seva gestió és a càrrec de l'Ajuntament de Figueres.
L’edifici data del segle XVIII i actualment, a més de l’auditori, acull els serveis municipals de Promoció Econòmica. La seva recuperació ha viscut un llarg procés que ha acabat implicant tots els mandats municipals des de 1989, quan en temps de l’alcalde Marià Lorca es va preservar el conjunt del recinte incloent-lo en el Pla Especial de Protecció del Catàleg d’Edificis, redactat per l’equip d’arquitectes que encapçalava Carles Teixidor, autor posteriorment del projecte de reforma de la Rambla.
El Govern de Joan Armangué va posar les bases de la restauració de Caputxins ubicant-hi l’Escola Taller, abans del seu trasllat al castell de Sant Ferran. "A poc a poc i amb moltes ganes d’aprendre, aquells joves que hi estaven implicats van fer molta feina", segons recorda l’arquitecte municipal Joan Falgueras. Les idees sobre el futur de Caputxins i les actuacions reals, amb aportacions financeres de l’Estat, es van succeir fins a arribar el 2015, ara ha fet deu anys, quan l’antic convent va començar a acollir activitats públiques com ara el Figueres Talent, el lliurament dels Premis Emprenedors o la presentació del llibre La Maleta de Figueres, de Joan Manuel Soldevilla i Josep Maria Dacosta.
La Mostra Floral de les Fires de la Santa Creu d’aquell any va servir per a ensenyar l’edifici acabat de restaurar a la ciutadania. Una de les sorpreses del procés de restauració va ser la descoberta d’unes pintures originals del segle XVIII que van ser consolidades en el Centre de Recuperació de Béns Mobles de la Generalitat, a Sant Cugat del Vallès.
L'arribada de la grada retràctil
Els successius governs de Santi Vila i Marta Felip, amb les aportacions dels socis polítics de cada moment, van ser els encarregats de rematar la feina. El colofó va arribar el 2016, amb la col·locació de la graderia retràctil que va potenciar la polivalència de l’espai, amb una capacitat per a unes dues-centes persones assegudes. Des d’aleshores, l’auditori dels Caputxins és una referència continuada de l’activitat pública i privada de Figueres. I ha estat espai d’actes importants d’àmbit municipal per als governs d’Agnès Lladó i Jordi Masquef i d’un notable ús de les entitats locals i comarcals.
"En el fons, el projecte era comprometre’ns amb la memòria de Figueres"
Santi Vila recorda aquell procés de restauració del convent i "la gran capacitat d’influència que van tenir arquitectes com Joan Falgueras o Rafel Vila, autor del projecte que es va executar. Tota l’acció de govern es va impregnar d’un cert conservacionisme patrimonial, en un sentit ampli de la ciutat. Ens van persuadir que el convent dels Caputxins era un bon element per a treballar en la seva recuperació i reconversió en un auditori. En el fons era comprometre’ns amb la història i la memòria de Figueres".
L’exalcalde Vila considera que "no podem parlar de sorpresa davant l’èxit de la instal·lació. Si ens remuntem a la primera dècada d’aquest segle, l’inventari de places disponibles per a actes públics a la ciutat estava repartida entre el Jardí i la Cate, dos espais de format considerable i entre un i altre, no n’hi havia cap com aquest. Posteriorment, vam planificar usos de dansa i música que no van reeixir i l’agenda política de l’alcaldessa Marta Felip va anar per un altre camí que va desembocar en l’acabament de l’equipament com el coneixem ara".
"Una dada ho diu tot: l’any passat va acollir un centenar d’activitats amb molta assistència"
Per al també exalcalde Joan Armangué "el procés de rehabilitació dels Caputxins és una història d’èxit, amb un paper clau de l’arquitecte municipal Joan Falgueras. Amb la creació de l’escola-taller Caputxins el 1996 s’inicia el camí de la rehabilitació de l’antic convent. Una escola taller que durant deu anys no només va fer possible recuperar diferents espais dels Caputxins, sinó que a més va significar un magnífic camp d’aprenentatge per a centenars de joves per a la seva formació i inserció en el món laboral. Després d’aquests treballs previs, el projecte de rehabilitació del convent, amb l’auditori com a element central, fou adjudicat a l’arquitecte Rafael Vila l’any 2007, com a punt de partida per convertir-se en un equipament cultural de referència i un exemple d’excel·lència en arquitectura de rehabilitació, quant a qualitat, respecte per allò que existeix i mirada de futur".
"Una història d’èxit i un exemple d’excel·lència en arquitectura de rehabilitació"
"Els Caputxins té molta rellevància per a la ciutat i, a més a més, des de l’Ajuntament hem sabut reconvertir-lo en un equipament cultural preparat de primer ordre, per tant, l’hem de visualitzar, l’hem de fer servir i n’hem de tenir cura. Una dada ho diu tot: l’any passat, l’auditori va acollir un centenar d’activitats, molt transversals i amb molts assistents a la majoria d’elles. Amb el temps ha anat creixent el seu ús i les peticions per a fer-hi coses van en augment", diu Mariona Seguranyes, regidora de Cultura. També ressalta un aspecte gens menor, com és el fet que la ubicació del convent sovint s’ha considerat allunyada del centre: "La perspectiva ha anat canviant, la ciutat ja se l’ha fet seu i ja no es veu tant com un equipament fora del centre. Recentment, hi hem presentat la programació cultural perquè el lloc és ideal i més que ho serà amb la reordenació del pati exterior i de la muralla carlina".
"Parlem d’un espai que compleix també el seu paper com a petit palau de congressos"
Tant ella com el tinent d’alcalde i regidor de Memòria Històrica i Equipaments Escènics, Josep Maria Bernils, coincideixen a dir que "estem parlant un espai que compleix també el seu paper com a petit palau de congressos, gràcies als seus espais i a la graderia retràctil".
La titular de Cultura i Turisme Cultural afegeix "la rellevància històrica de l’edifici, amb l’assecador de cadàvers o les pintures murals que aporten un atractiu important. Tenim pendent una incursió museogràfica sobre les pintures i aviat, en les jornades del Consell Comarcal, els Caputxins tindran el seu moment amb una visita guiada amb l’arqueòloga Anna Maria Puig". Precisament Puig va ser la directora de les excavacions que es van fer en el recinte durant la seva restauració.
Caserna de bombers i magatzem dalinià
La història del convent dels Caputxins de Figueres està plenament lligada a la construcció del castell de Sant Ferran. El projecte de la fortalesa dissenyada per l’enginyer militar Martín Cermeño va tenir com a conseqüència directa el desallotjament dels frares que habitaven la Muntanyeta.La comunitat religiosa va aixecar el convent a la zona del rec Arnau, a tocar el carrer Tapis i les hortes situades a l’actual Parc de les Aigües. L’edifici va ser inaugurat el 31 d’agost de 1760. Just setanta-cinc anys després, els seus ocupants en van haver de marxar a causa de la desamortització estatal de 1835.
L’edifici va convertir-se en caserna i va passar a mans municipals el 1882. A la part inferior del temple, just on ara hi ha l’escenari de l’auditori, hi ha l’antiga cripta que servia per a dessecar els cossos dels monjos després de la seva defunció. Aquest espai fúnebre data de 1764 i és un dels més ben conservats que es coneixen, juntament amb el de Girona.
Amb els anys, el convent també va servir de caserna de bombers i magatzem municipal d’andròmines i material de la brigada. S’hi van guardar elements del Teatre-MuseuDalí, carrosses i, fins i tot, les plaques amb noms de carrers amb fons groc quan es van canviar amb l’arribada de la democràcia. Estaven "endreçades" dins de la cripta.
Un projecte de 30 anys destinat a recuperar el patrimoni històric
Pocs projectes hi ha hagut a la ciutat de Figueres que hagin tingut la transversalitat que demostra l’evolució del projecte de rehabilitació de l’antic convent dels Caputxins. Avui, l’auditori és la punta de llança d’un nou espai de referència de la ciutat, que va créixer al mateix temps que es desenvolupava el sector Costa Brava, a partir del Pla parcial de 2002, i, molt especialment, el Parc de les Aigües. Aquests espais marquen un focus d’atenció creixent que es va accentuar amb la inauguració de l’escola pública que porta el nom del parc, el 2011. "I aquesta coincidència no és casual", diu l’arquitecte municipal Joan Falgueras, un dels tècnics claus d’aquest procés, juntament amb el també arquitecte Rafel Vila, guanyador del concurs de rehabilitació del convent, convocat pel govern de l’alcaldeJoan Armangué. També va tenir un paper rellevant, en els seus inicis, l’arquitecte municipal Manuel Miró, ideòleg dels treballs duts a terme per l’Escola Taller durant tota una dècada.
Entre el 2004 i el 2006, Joan Falgueras va redactar un Pla director com estudi previ per la conversió del conjunt de l’antic convent, de prop de 3.500 m², en un centre d’art segons un model definit a partir de l’estudi de casos d’èxit de centres cívics i culturals.Ell mateix recorda com "durant una temporada vaig anar a visitar diversos equipaments amb projectes similars a Sant Boi de Llobregat, Ripollet, la Farinera del Clot, Sant Narcís de Girona, entre altres". Aquest estudi va servir de plec per al concurs convocat per adjudicar la redacció del projecte, el guanyador del qual a ser Rafel Vila. "Van presentar-se avantprojectes molt vàlids, però en el cas de Rafel Vila s’afegia el fet que tenia a càrrec seu el Pla director del castell de Sant Ferran", recorda Falgueras.
L’alcalde Santi Vila i Joan Falgueras no obliden el fet que el finançament del projecte va poder comptar amb dues aportacions importants de l’Estat, una d’elles amb un ajut específic destinat a la creació d’auditoris i, la segona, procedent de l’1% cultural derivat de la construcció de la línia de l’AVE. "Curiosament, dues inversions històriques per a la ciutat com van ser el castell de Sant Ferran i la línia d’alta velocitat van acabar repercutint en positiu a Figueres amb els Caputxins com a punt de connexió", afegeix l’exalcalde i historiador.
El segon tinent d’alcalde, Josep Maria Bernils, posa l’accent en la rellevància de l’equipament "per a l’ús públic, però també com a element patrimonial de la ciutat. Fins ara està fent un gran servei i hem de procurar fer més passes endavant per a potenciar-lo. Estem pensant a aprofitar el vestíbul, on hi ha les pintures murals, com a sala d’exposicions temporals. També hem de reglamentar de nou l’ús d’aquests equipaments".
Mariona Seguranyes rebla el clau d’aquest epicentre urbà en creixement "que cada vegada sembla menys lluny del centre i que guanyarà protagonisme quan es construeixi la nova biblioteca i l’arxiu comarcal al final del Rec Arnau".
Joan Falgueras, en una conferència que va fer davant dels veïns del barri dels Cendrassos sobre el projecte dels Caputxins i l’evolució del sector Costa Brava-Parc de les Aigües, va reblar el clau amb un títol que ho diu tot: "La rehabilitació arquitectònica dels Caputxins. 1995-2020. El treball d’una generació".
