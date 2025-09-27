Vilanant
Fan talussos per a estabilitzar el camí de Vilanant a Lladó
"Aquesta és una obra de mandat, una d’aquelles que fa molts anys que perseguim", explica l’alcaldessa de Vilanant, Anna Palet
El temporal Gloria (2020), va causar un increment de cabals important en moltes lleres de Catalunya. A la riera de Mas Rodella, l’increment de cabal va ser molt superior a l’habitual i va provocar diversos danys als marges i estructures presents a la llera. A l’altura del municipi de Vilanant, l’aigua va deteriorar el marge de la llera de la riera de Mas Rodella, produint esllavissades significatives als talussos del camí de Vilanant a Lladó. "Aquesta és una obra de mandat, una d’aquelles que fa molts anys que perseguim i en la qual hem estat treballant amb constància", apunta l’alcaldessa de Vilanant, Anna Palet, afegint que "ens fa especial il·lusió poder-la dur a terme, perquè restaurar el camí de Lladó i preservar-lo és, també, una manera de preservar la nostra identitat i la nostra història. Es tracta -indica l’alcaldessa- d’una obra de gran envergadura que, fins avui, no havíem pogut impulsar. Ara, finalment, serà una realitat i ho fem amb la convicció que, en cuidar aquest camí, cuidem també el nostre poble i la seva essència".
Els orígens
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat aprovava, l’any 2022, les bases reguladores dels ajuts als ens locals de les zones rurals i de muntanya per a la millora de les infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya. Aquest projecte forma part de les accions subvencionables.
En veure aquest ajut per part de la Generalitat i tenint coneixement de la situació d’aquest camí, el consistori de Vilanant va començar a treballar per traçar un projecte costós econòmicament, però que l’equip de govern veu necessari per la perillositat que suposa tenir part del camí de Lladó amb perill d’esllavissades que es poden agreujar amb els anys. El sentit simbòlic d’aquesta obra també és considerable, ja que el camí a Lladó és un dels camins més antics i emblemàtics i que, per les seves característiques, ha suposat un estendard per al poble de Vilanant.
El camí a Lladó és un dels camins més simbòlics de Vilanant. Uneix els pobles de Vilanant i Taravaus amb Lladó. Un camí que s’inicia al nucli antic del poble amb el carrer ja anomenat de Lladó i que s’endinsa entre camps conreats i masos, camins rurals, boscos d’alzines, fons i indrets tan simbòlics com el paratge de Can Nabot. Un sender que ressegueix la riera de Mas Rodella i el Manol. "Un camí que, en definitiva, podríem assegurar com un dels més importants de Vilanant", remarca Palet.
Aquestes obres consistiran en moviments de terres que inclouran l’excavació de la base de la protecció d’escullera, la qual quedarà encastada a la llera del riu. Posteriorment, es reomplirà el talús erosionat amb sòl procedent de préstec per tal de definir la superfície sobre la qual s’instal·larà la nova protecció d’escullera. Un cop col·locada l’escullera, es terraplenarà amb material generat a la mateixa obra, al peu del mur, per tal d’adaptar-lo a la morfologia de la llera en el tram d’actuació.
Pel que fa als ferms i paviments, es farà una regularització de la superfície, així com mesures específiques d’integració ambiental. El cost previst del projecte és de 227.026,73 €, finançat parcialment per una subvenció de la Generalitat.
Al marge d’aquest valor patrimonial, cal subratllar que, per al consistori, la seguretat és l’aspecte més important i, en alguns trams d’aquest camí, la situació preocupava seriosament. "Era, doncs, un deure amb tots els habitants del municipi: tant amb els qui hi passegen a peu o en bicicleta, com sobretot amb els pagesos que hi accedeixen amb el tractor, i també amb els propietaris de masos, cases rurals o granges".
Amb la voluntat de recuperar i redescobrir aquest patrimoni oblidat, va néixer el "Projecte Camins", una iniciativa educativa compartida entre les escoles de la Zona Escolar Rural (ZER), en què cada centre va escollir un camí significatiu del seu poble per estudiar-lo, viure’l i compartir-lo amb la comunitat. "A l’escola de Vilanant, l’elecció va ser clara: el camí de Lladó, un antic traçat que connectava el poble amb la veïna població de Lladó i que, durant segles, havia estat una via de pas essencial", diu la directora de l’escola de Vilanant, Sílvia Cazorla.
Amb la comunitat educativa implicada, van fer un estudi acurat de la flora i la fauna del camí, posant en joc els cinc sentits: "caminar, tocar, mirar, observar, olorar, escoltar i sentir". Així, a través de l’observació, l’alumnat i les famílies van redescobrir un patrimoni viu que sovint tenim a tocar.
