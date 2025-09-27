El Col·loqui Walter Benjamin a Portbou analitza el paper de les ultradretes i el mandat de Trump
Durant tres dies se celebraran ponències, debats i activitats culturals amb la participació de ponents nacionals i internacionals de prestigi internacional en el marc del pensament crític
La catedràtica d'història europea contemporània, Helen Graham, ha estat guardonada amb el 7è Premi Internacional Memorial Walter Benjamin
L'onzena edició del Col·loqui Internacional Walter Benjamin s'ha inaugurat aaquest divendres a Portbou analitzant el segon mandat de Donald Trump al capdavant dels Estats Units i el paper de les ultradretes arreu del planeta. Fins diumenge el municipi acollirà debats, ponències i activitats culturals. La catedràtica d’història europea contemporània i especialista en Guerra Civil Espanyola, Helen Graham, ha estat guardonada amb el 7è Premi Internacional Memorial Walter Benjamin.
«La democràcia liberal en crisi: un fenomen global i local» és el lema d’aquesta edició que es marca com a objectiu analitzar el creixement de les dretes radicals i autoritàries al món posant el focus en aquesta temàtica des de diferents àmbits com ara la història, la filosofia, la ciència política, el periodisme i les polítiques públiques en matèria de memòria democràtica.
La jornada d'avui s'ha centrat en l’entrega del guardó i l'obertura de les ponències amb la conferència del Doctor en Història a la Cornell University nord-americana, Federico Finchelstein, expert en feixisme, populisme i autoritarisme. Ha abordat els trets més característics del segon mandat de Trump i vinculat la figura, així com la ideologia dominant del seu programa al paper de lles ultradretesi el seu creixement arreu del món. També ha analitzat les similituds i les diferències entre el moment actual i la dècada dels anys 30 del segle passat, un període marcat per les conseqüències de la Gran Depressió, l’ascens dels règims totalitaris a Europa i a l’Amèrica Llatina, i l’esclat de conflictes bèl·lics com la Guerra Civil a Espanya i la Segona Guerra Mundial.
L’altre punt destacat del programa ha estat l’entrega del guardó per l’obra «Stories to get by: Margaret Michaelis (1902-1985), Rudolf Michaelis (1907-1990)». El premi està dotat en 4500 euros i inclou la publicació del treball.
La guardonada és professora catedràtica d’història europea contemporània a la Royal Holloway University de Londres. Ha a investigat i publicat nombrosos llibres sobre la Guerra Civil a Espanya.
El jurat ha destacat el «valuós component experimental del text» i en destaca «les fórmules narratives poc explorades en l’àmbit de la historiografia». Afegeix que «la mirada i el periple vital dels dos protagonistes, Margaret i Rudolf Michelis, ens permeten copsar el batec de l’Europa d’entreguerres i, sobretot, de la Guerra Civil Espanyola.
El premi està convocat pel Museu Memorial de l’Exili i compta amb el suport de la Diputació de Girona i la Càtedra Walter Benjamin de la Universitat de Girona.
Els parlaments
L’acte d’inauguració d’aquesta onzena edició a la Sala Congesta de Portbou ha comptat amb el parlament de les autoritats i membres de l’organització.
L’alcalde, Gael Rodríguez, ha explicat que s’espera que «esdevingui un espai no només de refugi sinó un altaveu des d’on es pugui reivindicar la llibertat, la igualtat i la fraternitat». «Es parlarà del trumpisme, de melancolia, d’odi i dels diferents casos d’èxit de les extremes dretes a banda i banda de l’oceà Atlàntic», ha dit. Es farà des de l’òptica de Walter Benjamin i del fet d’estar en una frontera. Històricament, han estat compreses com espais foscos i llocs de tristesa, també poden ser fars d’esperança per trobar oportunitats i un lloc millor», va dir.
El director de la Càtedra Walter Benjamin de la Universitat de Girona, Maximiliano Fuentes, ha indicat que «en una profunda crisi de la democràcia liberal que ja dura dècades, en un context cada vegada més perillós per la normalització dels discursos i les pràctiques de les extremes dretes, en una Europa i un món en què els governs tenen un pes que era difícil d‘imaginar 15o 20 anys enrere, Walter Benjamin torna a interpel·lar-nos». I ha apuntat que mira amb preocupació l’emergència de la ultradreta.
La presidenta del Consorci del MUMEi alcaldessa de la Jonquera, MIriam Lanero, per la seva banda, ha dit que «les polítiques públiques de la memòria democràtica són més necessàries que mai» i que la tasca del Museu de l’exili i el Memorial és que no es repeteixin els errors. Per al director del Memorial, Jordi Font, el col·loqui «posa sobre la taula un tema cabdal per al futur de les democràcies dels nostres dies».
Les activitats continuaran aquest dissabte amb la participació de ponents nacionals i internacionals. Clara Ramas, filòsofa, obrirà les ponències parlant sobre la melancolia i els seus usos polítics en un present «turbulent». Després, torn per a Máriam Martínez Bascuñán, politòloga i professora de la Universitat Autónoma de Madrid, qui abordarà les dretes radicalitzades i els discursos d’odi i gènere.
Steven Forti, historiador i referent en l’estudi dels neofeixismes i els nacionalismes contemporanis, serà el protagonista d’una xerrada que servirà per analitzar la influència d’alguns dels presidents dels últims anys a Itàlia, com és el cas de Silvio Berlusconi i Giorgia Meloni. Mentre que Pablo Stefaroni aportarà respostes a la pregunta de si l’Amèrica Llatina està o no vivint una onada reaccionària, explicant quin és el paper de dirigents com Jair Bolsonaro i Javier Milei. Stefaroni és historiador, periodista i doctor en Història per la Universitat de Buenos Aires, especialista en l’anàlisi del populisme.
Homenatge al filòsof
Hi haurà altres actes com l’homenatge a Walter Benjamin al cementiri, així com el passi del documental "Walter Benjamin, el aura del camino", de Jacobo Sucari, i un diàleg amb Núria Ricart, professora de la Universitat de Barcelona i membre del comitè d’especialistes per elaborar els continguts del Centre d’Interpretació de Memòria Democràtica.
Per diumenge, tercer i últim dia del Col·loqui, hi ha programada la Ruta Walter Benjamin, un itinerari a peu entre els municipis de Banyuls i Portbou que ressegueix el camí que en el seu dia va fer Walter Benjamin fugint dels nazis. Comptarà amb la intervenció artística durant el recorregut a càrrec de l’artista Anna Guilló, que ha estat premiada amb la beca de creació que impulsa Nau Côclea, un Centre de Creació Contemporània i el MUME.
