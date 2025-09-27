Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fauna

Arriben 29 ibis ermitans als aiguamolls de l'Empordà dins d'una campanya migratòria assistida que ve d'Àustria

Les aus conviuran amb una població local que ja habiten en un aviari de la zona

Una cuidadora del projecte Waldrapp Team agrupa els exemplars d'ibis ermitans que han arribat a l'Empordà

Una cuidadora del projecte Waldrapp Team agrupa els exemplars d'ibis ermitans que han arribat a l'Empordà / ACN

Aleix Freixas

Pau

Una campanya migratòria assistida d'ibis ermitans ha fet parada aquest dissabte als aiguamolls de l'Empordà com a part del Waldrapp Team, un projecte europeu que pretén reintroduir l'espècie arreu del continent europeu. Els ibis ermitans estan catalogats com una espècie en perill d'extinció. Per això el Waldrapp Team fa anys que fa una migració assistida d'aquests ocells.

Un ultralleuger guia un conjunt d'ibis ermitans en la migració cap a Andalusia

Un ultralleuger guia un conjunt d'ibis ermitans en la migració cap a Andalusia / ACN

Fa sis setmanes que van sortir d'Àustria i han anat resseguint diverses parades que habitualment fan aquestes aus. Un ultralleuger lidera el grup per guiar-los en el recorregut. La campanya de migració havia d'acabar a Andalusia, però finalment ho faran als aiguamolls de l'Empordà. Allà conviuran amb una vintena d'exemplars més que hi ha en un aviari.

