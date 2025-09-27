Fauna
Arriben 29 ibis ermitans als aiguamolls de l'Empordà dins d'una campanya migratòria assistida que ve d'Àustria
Les aus conviuran amb una població local que ja habiten en un aviari de la zona
Aleix Freixas
Pau
Una campanya migratòria assistida d'ibis ermitans ha fet parada aquest dissabte als aiguamolls de l'Empordà com a part del Waldrapp Team, un projecte europeu que pretén reintroduir l'espècie arreu del continent europeu. Els ibis ermitans estan catalogats com una espècie en perill d'extinció. Per això el Waldrapp Team fa anys que fa una migració assistida d'aquests ocells.
Fa sis setmanes que van sortir d'Àustria i han anat resseguint diverses parades que habitualment fan aquestes aus. Un ultralleuger lidera el grup per guiar-los en el recorregut. La campanya de migració havia d'acabar a Andalusia, però finalment ho faran als aiguamolls de l'Empordà. Allà conviuran amb una vintena d'exemplars més que hi ha en un aviari.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- L’especulació sense límits a la finca de la Sala Edison de Figueres
- Una de les mítiques cúpules de la base del Pení de Roses 'reviu' com a magatzem agrícola al poble d'Ollers
- La pastissera de l'Empordà que cerca en receptaris medievals per reinventar la cuina d'avui
- Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
- Casa sobre un turó al Port de la Selva
- En marxa un pla per 'preservar' la Basílica de Castelló d'Empúries
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Figueres vol suspendre l'obertura de nous supermercats 24 hores i negocis de menjar ràpid o manicura