Salut
Agullana vol apropar al públic la neurociència i el mindfulness com a eina per al benestar
Neix un nou espai de referència per al benestar a l’Alt Empordà a partir del projecte enBalance, liderat pel psicòleg Ricardo Galarza
Arrenca el Cicle Saludable Entre la Muga i la Garriga per tractar la nutrició, el descans, la vida activa i la gestió de l’estrès
L’Alt Empordà suma un nou espai de referència en benestar: Espai Agullana, creat pel projecte enBalance per apropar la neurociència i el mindfulness a la vida quotidiana. La inauguració se celebra amb dues propostes obertes a tota la comarca: el concert de Shirai, que fusiona música i ciència en una experiència transformadora, i el cicle de Portes Obertes – En Benestar, sessions gratuïtes per descobrir com funciona la ment i com cuidar-la.
Laboratori d'experiències
El projecte enBalance, liderat pel psicòleg Ricardo Galarza i la professora de mindfulness Estel Roca, es consolida a la comarca amb aquest nou espai. Espai Agullana neix com un laboratori d’experiències, envoltat de natura, on la neurociència aplicada, el mindfulness i la cultura s’uneixen per cultivar equilibri i comunitat. Acollirà aquest dissabte Shirai, un grup musical nascut a Barcelona que fusiona música ambient, world i meditativa.
La seva senya d’identitat són els bols de cristall de quars, el so pur i sostingut dels quals genera paisatges sonors únics, acompanyats de veus, piano i instruments com el didjeridú, les flautes o el handpan. Els bols de quars, senya d’identitat del grup, generen sons purs i sostinguts que envolten l’oient. Més enllà de la bellesa estètica, estudis recents mostren que el so d’aquests instruments pot ajudar a reduir l’estrès i l’ansietat, modulant el sistema nerviós i afavorint la sincronització cerebral. El resultat és una música profunda, envoltant i de gran bellesa, que connecta l’ancestral amb el contemporani i converteix el concert en una experiència immersiva, més propera a un viatge sonor que a un recital convencional.
Degustació de productes locals
Després del concert, hi haurà una vetllada de degustació de productes locals i vi ecològic, en col·laboració amb productors de la zona, i un espai per compartir. A partir de setembre, cada dimecres Espai Agullana oferirà sessions gratuïtes de divulgació sota el títol Neurociència en Obert. Aquestes trobades permeten entendre, de manera clara i accessible, com l’estrès quotidià pot desbordarnos i quines pràctiques senzilles — respiració conscient, mindfulness, petits canvis en el dia a dia— ajuden a recuperar l’equilibri. Són sessions breus d’una hora i escaig pensades per apropar-se sense compromís a l’enfocament d’enBalance, explorar recursos aplicables en la vida diària i conèixer com la ciència pot esdevenir una aliada del benestar.
Cicle saludable
Els dimecres de setembre i octubre, a les 20.00 hores hi haurà a l’Alt Empordà el Cicle Saludable Entre la Muga i la Garriga: quatre trobades gratuïtes sobre salut i benestar. Els ajuntaments de Sant Llorenç de la Muga, Albanyà, Terrades i Llers impulsen aquesta iniciativa que posa al centre els 4 pilars de la salut i el benestar: nutrició, descans, vida activa i gestió de l’estrès. L’objectiu és oferir a la ciutadania informació científica i pràctica, de la mà de professionals locals i especialistes en hàbits saludables, en un format proper i comunitari.
Cada sessió inclou ponències divulgatives i un petit aperitiu per afavorir la trobada i la conversa entre veïns i professionals.. La primera cita és sobre La bona nutrició a Sant Llorenç de la Muga. La primera trobada és doncs el dissabte 11 d’octubre (11h-13h) a la Sala Polivalent de Sant Llorenç de la Muga amb una jornada dedicada a trencar mites i a donar eines concretes per millorar l’alimentació quotidiana.
- Casa sobre un turó al Port de la Selva
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- La Farella de Llançà s'ha d'urbanitzar
- L’especulació sense límits a la finca de la Sala Edison de Figueres
- Una de les mítiques cúpules de la base del Pení de Roses 'reviu' com a magatzem agrícola al poble d'Ollers
- Casa devant del mar a Cadaqués
- La pastissera de l'Empordà que cerca en receptaris medievals per reinventar la cuina d'avui
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l