Habitatge
Roses rep finançament per ampliar i millorar el parc d’habitatge social per a persones vulnerables
Gràcies a l'ajut de la Diputació de Girona, l'Ajuntament podrà adquirir dos pisos més
El municipi està pendent que es tiri endavant una promoció d’un centenar de pisos assequibles
L’Ajuntament de Roses ha estat beneficiari de dues línies d’ajuts de la Diputació de Girona per impulsar polítiques socials d’habitatge. Concretament, el municipi ha rebut finançament per a l’adquisició de dos habitatges nous destinats a ús social i per a millores en tres habitatges més ja existents.
Els ajuts formen part d’un programa de la Diputació que, per primera vegada, supera els 2,9 milions d’euros, destinats a l’adquisició, inversió i millora d’habitatge social, així com a serveis socials i accions contra la pobresa energètica. En el cas de Roses, l’ajut principal ha estat per a la compra d’habitatges, una línia que aquest any supera el milió d’euros en el conjunt de les comarques gironines. Altres municipis de l’Alt Empordà, com Figueres, l’Escala i Vilafant, també han estat inclosos en la línia d’ajuts per a inversions en habitatge social.
Suport administracions supramunicipals
Amb l’ajuda de les subvencions de la Diputació de Girona, Roses ha començat a construir des de zero un parc d’habitatge públic, una política social que anys enrere era inexistent al municipi. Actualment, gràcies a l’adquisició d’immobles i al suport d’administracions supramunicipals, el consistori disposa d’un petit parc destinat a atendre situacions d’emergència, allotjar dones víctimes de violència de gènere o facilitar habitatge a persones amb discapacitat a través d’entitats com la Fundació Altem.
L’any 2022, el consistori rosinc va cedir un habitatge a favor de la Fundació Altem, per a allotjament tutelat per a persones amb discapacitat intel·lectual residents al municipi. Amb aquest acord, el municipi es converteix en el primer de l’Alt Empordà, fora de l’àrea de Figueres, que col·laborava amb l’entitat amb la cessió d’un allotjament destinat a aquest servei. Una de les primeres passes en aquesta direcció va ser l’adquisició d’un habitatge social al carrer Madrid, de 83 m², amb tres dormitoris, dos banys, balcó i terrassa.
Adquirir dos pisos més
Aquesta compra es va fer amb l’objectiu de garantir l’accés a lloguers assequibles durant un període mínim de 30 anys, i s’emmarca dins una estratègia més àmplia per ampliar progressivament el parc públic municipal i donar resposta a les necessitats residencials dels col·lectius més vulnerables. La compra es va finançar amb una subvenció de 40.000 euros de la Diputació de Girona, que va cobrir més del 37% del cost total de l’habitatge.
Paral·lelament, l’Ajuntament té en tràmit la compra de dos pisos més, situats als carrers de les Guilleries i la Gran Via Pau Casals, amb l’objectiu de continuar ampliant el parc d’habitatge social. Aquestes adquisicions es podran materialitzar gràcies al nou finançament rebut de la Diputació, que ha inclòs Roses dins les dues línies d’ajut destinades a la compra i millora d’habitatges per a polítiques socials.
"Tenim gent amb nòmina que es veu obligada a marxar perquè no poden pagar un lloguer", adverteix el regidor de SOM Roses Joan Plana
Tot i els avenços en l’ampliació del parc públic, el regidor i portaveu de SOM, Joan Plana, reconeix que cal una aposta estructural per fer front a la crisi d’habitatge a Roses, especialment pel que fa al lloguer assequible: "En un municipi amb forta pressió turística i preus inflats, fins i tot persones amb feina estable tenen dificultats per accedir a un habitatge. Tenim gent amb nòmina que es veu obligada a marxar perquè no poden pagar un lloguer", adverteix.
Treball en procés
Per això, l’Ajuntament treballa en un projecte clau: una promoció de 100 habitatges assequibles en sòl municipal, situat darrere la Ciutadella, a tocar del mercat setmanal. La iniciativa busca oferir llars per a persones amb estabilitat laboral però sense accés al mercat privat, i vol ser una eina per frenar el despoblament i garantir l’arrelament al municipi. Des de grups com SOM Roses s’insta a accelerar el projecte.
