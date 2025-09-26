Ruta
Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
El recorregut, de gairebé 20 quilòmetres i totalment senyalitzat, vol crear vincles i generar sinergies entre les localitats implicades, Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Cistella, Lladó, Navata, Vilafant i Vilanant
Els municipis d’Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Cistella, Lladó, Navata, Vilafant i Vilanant han impulsat el projecte supramunicipal El Camí del Manol, una ruta pedalable que vol convertir-se en un atractiu turístic i que ha de contribuir a dinamitzar econòmicament el territori. La iniciativa té com a objectiu crear vincles i generar sinergies entre els municipis implicats, alhora que vol posar en valor el patrimoni cultural i natural, estimulant l’economia local. Durant la presentació d’aquesta nova ruta, celebrada aquest dijous a Palol Sabaldòria, s’ha destacat el treball conjunt per promoure l’esport i la natura. "El Camí del Manol ens permetrà posar en valor el nostre entorn natural i, alhora, reivindicar els pobles de la riba del Manol com un espai ideal per fer esport i moure’s de manera sostenible", ha subratllat l’alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, durant la benvinguda de l’acte.
El Camí del Manol és una ruta de 19,75 quilòmetres, amb un cert desnivell, però considerada de nivell mitjà i totalment senyalitzada, que permet descobrir al llarg del seu recorregut el ric patrimoni arquitectònic dels municipis que la conformen. "Hem unit esforços per crear aquesta ruta que, a partir d’ara, promourem per tal d’impulsar l’economia local. Un altre dels objectius del projecte és vertebrar el territori, aprofitar les sinergies i crear vincles entre els municipis implicats", ha explicat el regidor de Promoció Econòmica i encarregat d’exposar el projecte, Francesc Gaspar.
Per dinamitzar i promoure el Camí del Manol, s’han aprofitat recursos públics existents, com ara la Xarxa de Senders Itinerànnia del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que ha estat l’encarregada de redactar el projecte de senyalització i marcatge del recorregut. "Aquesta proposta ens permetrà potenciar l’oferta de turisme de proximitat i sostenible", ha destacat el conseller comarcal de Turisme, Pere Casellas.
Directori "Via Pedalable Camí del Manol"
A més, a partir de la plataforma web Comerç a Casa de la Diputació de Girona, s’ha creat un directori anomenat "Via Pedalable Camí del Manol", on, a més d’informació sobre el patrimoni dels municipis de la ruta, s’hi pot trobar una relació d’establiments de restauració i allotjaments participants en aquesta iniciativa. "Des de la Diputació de Girona donem suport a totes aquelles iniciatives que contribueixin a dinamitzar els municipis, en aquest cas de l’Alt Empordà", ha afirmat Quim Roca, diputat de la Diputació de Girona i president delegat del Consorci de les Vies Verdes de Girona.
Amb el naixement del Camí del Manol, la voluntat compartida dels municipis implicats és impulsar el projecte i fer-lo créixer per donar-lo a conèixer arreu. L’acte de presentació ha comptat amb la participació de diversos representants del món de l’esport i del sector ciclista de tota la comarca.
- Casa sobre un turó al Port de la Selva
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- La Farella de Llançà s'ha d'urbanitzar
- Una de les mítiques cúpules de la base del Pení de Roses 'reviu' com a magatzem agrícola al poble d'Ollers
- Casa devant del mar a Cadaqués
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- Casa amb vistes al mar a Cadaqués
- Masia a Siurana