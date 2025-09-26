Successos
Un conductor begut s'encasta contra una rotonda a la Jonquera i acaba detingut
Ha refusat sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia malgrat mostrar signes clars d'embriaguesa
Un conductor begut s'ha encastat aquest divendres de matinada contra una rotonda a la Jonquera i ha acabat detingut.
Els fets han tingut lloc cap a un quart de tres de la matinada a l'N-II, al punt quilomètric 772, dins del nucli urbà. L'accident de trànsit ha consistit en una sortida de via i l'encastament contra la rotonda. Fins al lloc de l'accident s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Dins el vehicle sinistrat només hi viatjava el conductor, que ha resultat il·lès i no ha quedat atrapat.
Els agents de Trànsit han observat que l’home presentava evidents símptomes d’embriaguesa. Tot i això, s’ha negat a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia quan els Mossos li han requerit.
Davant la negativa, els agents han procedit a la seva detenció a la tres de la matinada com a presumpte autor d’un delicte de negativa a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia, confirmen des del cos policial. Es tracta d’un home de 33 anys i nacionalitat estrangera.
