Castelló d’Empúries

Castelló d’Empúries inicia treballs de manteniment a la Sala Polivalent

El cost estimat pel consistori d’Anna Massot en la despesa d’aquestes obres d’ignifugació de l’edifici és de 19.202 euros

L'interior de la sala polivalent de Castelló d'Empúries.

L'interior de la sala polivalent de Castelló d'Empúries. / Ajuntament

Redacció

Castelló d’Empúries

La setmana passada es van iniciar els treballs de manteniment a la Sala Polivalent de Castelló d’Empúries, que consisteixen en el cobriment ignífug de totes les bigues de l’espai interior d’aquest edifici. El cost estimat de la despesa dels treballs d’ignifugació és de 19.202 euros. Inicialment, s’havia previst una durada aproximada de quinze dies i el tancament temporal de l’equipament.

Finalment, però, s’ha arribat a un acord amb l’empresa executora d’aquests treballs per tal de compaginar les obres amb les activitats esportives que, habitualment, es duen a terme en aquesta sala, com són el patinatge artístic i el judo, els quals es podran continuar realitzant amb total normalitat.

A més, un cop finalitzats aquests primers treballs, es procedirà al cobriment de les bigues situades a la zona dels vestidors per més seguretat a l’hora de dur a terme les activitats dins la Sala Polivalent del municipi castelloní.

