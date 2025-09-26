Castelló d’Empúries
Castelló d’Empúries inicia treballs de manteniment a la Sala Polivalent
El cost estimat pel consistori d’Anna Massot en la despesa d’aquestes obres d’ignifugació de l’edifici és de 19.202 euros
La setmana passada es van iniciar els treballs de manteniment a la Sala Polivalent de Castelló d’Empúries, que consisteixen en el cobriment ignífug de totes les bigues de l’espai interior d’aquest edifici. El cost estimat de la despesa dels treballs d’ignifugació és de 19.202 euros. Inicialment, s’havia previst una durada aproximada de quinze dies i el tancament temporal de l’equipament.
Finalment, però, s’ha arribat a un acord amb l’empresa executora d’aquests treballs per tal de compaginar les obres amb les activitats esportives que, habitualment, es duen a terme en aquesta sala, com són el patinatge artístic i el judo, els quals es podran continuar realitzant amb total normalitat.
A més, un cop finalitzats aquests primers treballs, es procedirà al cobriment de les bigues situades a la zona dels vestidors per més seguretat a l’hora de dur a terme les activitats dins la Sala Polivalent del municipi castelloní.
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Casa sobre un turó al Port de la Selva
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- Starbucks obre el seu primer cafè a l'Empordà
- La Farella de Llançà s'ha d'urbanitzar
- Casa devant del mar a Cadaqués
- Una de les mítiques cúpules de la base del Pení de Roses “reviu” com a magatzem agrícola al poble d'Ollers
- Una xarxa transfronterera protegeix l'Albera Marítima des de Colera i Portbou: 'Volem conscienciar el territori