15 sortides guiades gratuïtes per descobrir els Espais Naturals de l'Empordà aquesta tardor

Es fan els caps de setmana dels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre

Les salines de Castelló d’Empúries.

Les salines de Castelló d’Empúries. / CCAE

Figueres

Un any més, l'Alt i el Baix Empordà s’han unit per oferir una sèrie de visites guiades els caps de setmana dels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre.

Les activitats, impulsades pels consells comarcals de l'Alt i el Baix Empordà, inclouen itineraris interpretatius, visites sensorials i experiencials, activitats de flora i fauna, snorkel, així com sortides orientades a la recuperació del patrimoni natural.

Aquestes són les sortides proposades:

  • 13 de setembre: Cap de Creus - Entre la posidònia i les roques.
  • 21 de setembre: Albera - Sant Genís d’Esprac, el cor de l’Albera.
  • 11 d'octubre: Gavarres - Espiem els amfibis de les Gavarres.
  • 12 d'octubre: Ardenya - Puig de les Cols i Pedralta.
  • 18 d'octubre: Aiguamolls - La Ronca de les Daines.
  • 18 d’octubre: Cap Roig – Descoberta i millora de les dunes.
  • 19 d'octubre: Montgrí - Volta a l’antic estany de Bellcaire: la memòria d’un estany desaparegut.
  • 8 de novembre: Cap de Creus - El paratge de Tudela amb els 6 sentits.
  • 8 de novembre: Cap Roig – Descoberta i millora dels penya-segats.
  • 16 de novembre: Aiguamolls - Les salines de Castelló d’Empúries a l’època medieval.
  • 16 de novembre: Montgrí - Volta per la Gola del Ter: la gran ruta de les aus migratòries.
  • 23 de novembre: Albera - La fageda de l’Albera.
  • 29 de novembre: Gavarres - Sortida per conèixer els bolets de les Gavarres.
  • 6 de desembre: Ardenya - L'Olleta de Santa Cristina.
  • 14 de desembre: Albera - Sallafort des del Coll de Banyuls.
La Fageda de l'Albera.

La Fageda de l'Albera. / CCAE

Totes les activitats són gratuïtes, però amb places limitades. És imprescindible reservar plaça amb antelació, a partir de 10 dies abans de cada sortida. Cada espai natural proporciona les seves dades de contacte per a gestionar inscripcions. Per a més informació, podeu visitar la web www.socemporda.com/espais-naturals/.

