Sortides
15 sortides guiades gratuïtes per descobrir els Espais Naturals de l'Empordà aquesta tardor
Es fan els caps de setmana dels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre
Un any més, l'Alt i el Baix Empordà s’han unit per oferir una sèrie de visites guiades els caps de setmana dels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre.
Les activitats, impulsades pels consells comarcals de l'Alt i el Baix Empordà, inclouen itineraris interpretatius, visites sensorials i experiencials, activitats de flora i fauna, snorkel, així com sortides orientades a la recuperació del patrimoni natural.
Aquestes són les sortides proposades:
- 13 de setembre: Cap de Creus - Entre la posidònia i les roques.
- 21 de setembre: Albera - Sant Genís d’Esprac, el cor de l’Albera.
- 11 d'octubre: Gavarres - Espiem els amfibis de les Gavarres.
- 12 d'octubre: Ardenya - Puig de les Cols i Pedralta.
- 18 d'octubre: Aiguamolls - La Ronca de les Daines.
- 18 d’octubre: Cap Roig – Descoberta i millora de les dunes.
- 19 d'octubre: Montgrí - Volta a l’antic estany de Bellcaire: la memòria d’un estany desaparegut.
- 8 de novembre: Cap de Creus - El paratge de Tudela amb els 6 sentits.
- 8 de novembre: Cap Roig – Descoberta i millora dels penya-segats.
- 16 de novembre: Aiguamolls - Les salines de Castelló d’Empúries a l’època medieval.
- 16 de novembre: Montgrí - Volta per la Gola del Ter: la gran ruta de les aus migratòries.
- 23 de novembre: Albera - La fageda de l’Albera.
- 29 de novembre: Gavarres - Sortida per conèixer els bolets de les Gavarres.
- 6 de desembre: Ardenya - L'Olleta de Santa Cristina.
- 14 de desembre: Albera - Sallafort des del Coll de Banyuls.
Totes les activitats són gratuïtes, però amb places limitades. És imprescindible reservar plaça amb antelació, a partir de 10 dies abans de cada sortida. Cada espai natural proporciona les seves dades de contacte per a gestionar inscripcions. Per a més informació, podeu visitar la web www.socemporda.com/espais-naturals/.
