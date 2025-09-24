Societat
Sant Pere Pescador reactiva el servei d’higiene per a temporers mentre persisteix la manca d’habitatge
Amb la collita de la poma en marxa, entra en funcionament el servei de dutxes i bugaderia per als treballadors del camp
El camp necessita mà d'obra, però l'allotjament és un problema. L'alcalde Agustí Badosa destaca que "són els mateixos pagesos qui han de proporcionar sostre als seus treballadors"
Com cada estiu, la campanya de la poma porta centenars de treballadors temporers a Sant Pere Pescador i altres municipis de l’Alt Empordà. Per atendre les seves necessitats bàsiques, l’Ajuntament ha tornat a posar en marxa, amb la collita en marxa, un servei de dutxes i bugaderia gratuït, a través d’un Conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l’entitat social Creu Roja. El servei, ubicat al centre cívic, busca garantir unes condicions mínimes d’higiene. "Des del 2020, oferim aquest servei per estabilitzar una atenció mínima a persones que venen a guanyar-se la vida", explica Agustí Badosa, alcalde de Sant Pere i president del Consell Comarcal. Tot i això, el nombre creixent de persones dormint al carrer evidencia la manca de recursos i la necessitat urgent d’un pla comarcal d’acollida. Diverses veus reclamen un sistema coordinat que combini allotjament temporal, empadronament i drets laborals garantits.
En relació amb la problemàtica de l’habitatge dels temporers, Badosa afirma que "són els mateixos pagesos els responsables de proporcionar allotjament als seus treballadors". A més, ha explicat que, "en col·laboració amb els ajuntaments i la Generalitat, s’està treballant per activar mesures que permetin habilitar allotjaments agrícoles, incloent-hi rehabilitacions de granges en desús. Això està acceptat per part d'Urbanisme i aquí la pagesia hi té molt a dir". No obstant això, ha destacat que "l’habitatge per a aquest tipus d’ús, de lloguer per temporades agrícoles, per exemple, és molt escàs" a la zona, la qual cosa dificulta la situació.
Un dels sectors més precaris
En comparació amb Lleida, on s’han implementat albergs per a temporers, ha expressat que "la Generalitat encara no contempla aquesta solució per la nostra comarca". La posada en marxa de serveis com els de Sant Pere Pescador és un pas positiu, però les entitats socials i sindicats coincideixen: calen solucions estructurals i polítiques valentes que garanteixin drets, dignitat i condicions laborals justes a tot el territori. A banda de la qüestió residencial, les condicions laborals continuen sent un dels punts més crítics.
Alicia Buil, secretària del sector agroalimentari de la UGT FICA Catalunya, alertava al començament de la temporada que "la situació dels treballadors del camp a Catalunya és insostenible. És un dels sectors més precaris i amb menys vigilància del compliment de la normativa laboral i de riscos laborals". Per contra, des de la cooperativa Giropoma Costa Brava defensen la seva gestió: "Complim el conveni de 40 hores setmanals i que els salaris nets superen els 1.400 euros mensuals".
