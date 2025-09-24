Ordis
Ordis fa un pas més cap a la sostenibilitat municipal amb la creació de la Comunitat Energètica Local
S'aprofitarà l'electricitat generada per les plaques solars instal·lades en teulades municipals
L’Ajuntament d’Ordis ha impulsat la Comunitat Energètica Local per aprofitar l’electricitat generada per les plaques solars instal·lades en teulades municipals. Onze famílies obriran camí amb aquesta comunitat tot esperant poder fer-se més gran i anar ampliant llars. El projecte va començar el 2020 fins a aconseguir una potència nominal de 42 kW. En una primera fase, l’energia generada es va aprofitar per a l’autoconsum compartit entre l’ajuntament, l’escola, la llar d’infants i el centre social. En aquesta segona fase, s’ha posat a disposició dels veïns del municipi. Els participants hi accedeixen mitjançant una llicència d’ús d’1 a 4 anys, amb una taxa anual de 50 euros per kWp. L’estalvi previst voltarà els 150 euros nets cada any, a més d’una reducció d’emissions de CO equivalent a 16 arbres per habitatge.
El procés de selecció s’ha fet prioritzant les persones vulnerables i gent gran que viu sola; després, la resta de veïns i, finalment, empreses i habitatges turístics. La instal·lació té una potència de 40,81 kWp, de la qual gairebé la meitat s’ha posat a disposició de la ciutadania. L’objectiu és reduir despeses energètiques.
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
- Arriben els busos elèctrics que permetran fer visites al fossar del castell de Sant Ferran de Figueres
- La Festa de la Sal de l'Escala, imant per als visitants
- Transgourmet: una història nascuda a l
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- L'escola de Vilamalla estrena aire condicionat gràcies a la col·laboració entre famílies, l'Ajuntament i empreses
- Empresaris de Roses es queixen que la lentitud administrativa frena projectes clau