Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Medi ambient

Experts d'arreu de l'Estat es reuneixen a l'Alt Empordà per conèixer nous models de gestió forestal

S'han celebrat dues jornades a Albanya que es fixen en la custòdia dels boscos com un element per combatre el canvi climàtic i el despoblament rural

Tècnics forestals d'arreu de l'Estat visiten un bosc d'Albanyà per conèixer nous models de gestió forestal.

Tècnics forestals d'arreu de l'Estat visiten un bosc d'Albanyà per conèixer nous models de gestió forestal. / Arxiu

ACN

Albanyà

Una dotzena de tècnics d'arreu de l'Estat s'han reunit a Albanyà per conèixer i debatre nous models de gestió forestal. Al llarg de dos dies, els experts han posat el focus en la custòdia forestal com a eina per conservar els boscos d'alt valor ecològic i al mateix temps impulsar la bioeconomia local. Les jornades han servit per debatre sobre la restauració de la biodiversitat, la prevenció d'incendis forestals i la cogovernança dels boscos. A més, s'han visitat algunes actuacions que s'han fet a la vall de la Muga en aquesta línia. La principal conclusió dels tècnics és que la custòdia dels boscos ajuden a combatre el canvi climàtic, prevenir els incendis i al mateix temps reduir la despoblació rural.

Albanyà forma part del projecte CustForest, que es desenvolupa en boscos en custòdia a partir d'acords voluntaris entre propietaris forestals i entitats ambientals. Aquestes impulsen accions per preservar l'ecosistema forestal al mateix temps que redueixen el risc d'incendi i també es converteixen en dinamitzadors econòmics.

Notícies relacionades i més

Les jornades tècniques que s'han fet aquest dimarts i dimecres a Albanyà s'han estructurat en tres blocs: la biodiversitat, els incendis forestals i la governança compartida. En el primer d'ells, els tècnics van parlar sobre la necessitat d'abordar espais oberts, recuperar la xarxa tròfica i els serveis ecosistèmics. El segon bloc s'ha centrat en la prevenció, la gestió forestal sostenible i els crèdits climàtics com a eina per impulsar noves economies verdes. En l'últim bloc de debat, els tècnics s'han centrat en models de governança compartida com ara el procés participatiu del pla de prevenció de grans incendis o el pla de paisatge de la vall de la Muga.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
  2. La Festa de la Sal de l'Escala, imant per als visitants
  3. Arriben els busos elèctrics que permetran fer visites al fossar del castell de Sant Ferran de Figueres
  4. Transgourmet: una història nascuda a l
  5. Starbucks obre el seu primer cafè a l'Empordà
  6. Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
  7. La piscina exterior de Figueres tanca la temporada amb 14 incidents
  8. Una xarxa transfronterera protegeix l'Albera Marítima des de Colera i Portbou: 'Volem conscienciar el territori

La dramaturga i actriu figuerenca Angélica Liddell, Premi Nacional de Teatre 2025

La dramaturga i actriu figuerenca Angélica Liddell, Premi Nacional de Teatre 2025

Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà

Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà

Un avió militar espanyol, amb Robles a bord, pateix un intent d'anul·lar el seu GPS al seu pas per la ciutat russa de Kaliningrad

Un avió militar espanyol, amb Robles a bord, pateix un intent d'anul·lar el seu GPS al seu pas per la ciutat russa de Kaliningrad

El metge del Santa Caterina de Salt, detingut per agressió sexual a una pacient, continua treballant al Dos de Maig de Barcelona

El metge del Santa Caterina de Salt, detingut per agressió sexual a una pacient, continua treballant al Dos de Maig de Barcelona

Els socialistes afavoreixen un acord del Senat per potenciar el patrimoni cultural de Figueres

Els socialistes afavoreixen un acord del Senat per potenciar el patrimoni cultural de Figueres

Transgourmet llança “Joves Xefs”, el concurs apadrinat pels Hermanos Torres que premia el talent dels estudiants d’hostaleria

Transgourmet llança “Joves Xefs”, el concurs apadrinat pels Hermanos Torres que premia el talent dels estudiants d’hostaleria

Experts d'arreu de l'Estat es reuneixen a l'Alt Empordà per conèixer nous models de gestió forestal

Experts d'arreu de l'Estat es reuneixen a l'Alt Empordà per conèixer nous models de gestió forestal

Sant Pere Pescador reactiva el servei d’higiene per a temporers mentre persisteix la manca d’habitatge

Sant Pere Pescador reactiva el servei d’higiene per a temporers mentre persisteix la manca d’habitatge
Tracking Pixel Contents