Medi ambient
Cap de Creus supera el primer estiu amb un pla d'usos aplicat amb perfil pedagògic
La Iaeden-Salvem l'Empordà esperava un PRUG "més audaç" en la preservació del medi i amb més prohibicions
Pendent des de la creació del Parc Natural el 1998, va entrar en vigor el 14 d’agost passat, en plena temporada turística
El Parc Natural de Cap de Creus va ser aprovat per Llei pel parlament de Catalunya a les portes de la primavera de 1998. Va ser el resultat d’un llarg procés legislatiu que, com passa amb aquests casos, no va acontentar a tothom, però va assentar les bases d’una protecció teòrica que no sempre ha anat acompanyada de l’exigència pràctica de la seva reglamentació.
El debat en el Parlament de Catalunya d’aleshores va tenir com a protagonista el diputat de CiU i alcalde de Llançà, Josep Maria Salvatella. Va sorprendre tothom a la càmera amb un discurs molt treballat, amb fina ironia empordanesa. En aquell moment, el debat ambiental a la comarca estava centrat en la possible construcció d’un port esportiu a la cala Calders de Cadaqués. El també diputat empordanès Martí Sans (PSC), que després seria director general de Pesca, va intervenir amb duresa per denunciar aquest projecte com una mostra d’allò que es feia malament: "El Parc Natural de Cap de Creus no és patrimoni de Cadaqués, és patrimoni de l’Alt Empordà, de Catalunya, de la humanitat", va dir Sans, segons s’explicava a la crònica publicada a l’EMPORDÀ d’aquell moment. Salvatella va respondre amb agilitat, afirmant que amb la nova Llei que es debatia es prohibia explícitament la construcció d’un port esportiu ni que fos sota el nom de dàrsena pesquera.
Finalment, el parc va néixer aquell 1998 amb 13.855 hectàrees protegides, 3.074 de les quals eren de l’àmbit marí, amb 835 hectàrees de reserva natural. Es convertí així en el primer parc maritimoterrestre de Catalunya. Abasta els municipis de Llançà, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Cadaqués, Roses, Pau, Palau-saverdera i Vilajuïga.
Vint-i-set anys després
Han fet falta vint-i-set anys, però, per aconseguir que aquest espai natural tan singular tingui el seu propi Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) que regula els usos que es poden portar a terme principalment en l’àmbit marí del parc, com el busseig, la pesca, la navegació i el fondeig i altres activitats nàutiques organitzades i comercialitzades, per tal de garantir la conservació del medi natural.
L’aprovació del PRUG es va publicar el 30 de juliol de 2025 en el DOGC i va entrar en vigor formalment el 14 d’agost, en plena temporada turística. Ponç Feliu, el director del parc, té clar que "amb el PRUG podem avançar molt" però també ha estat pragmàtic en l’inici de la seva aplicació, quan la Costa Brava nord bullia de gent i de tots els problemes que sembla que han envoltat el litoral. "Hem fet pedagogia i hem treballat per informar. Aquest és un punt de partida per a protegir més i millor el parc i regular les seves activitats", afirmava en plena canícula estival.
En el moment de la publicació del PRUG, la Iaeden-Salvem l’Empordà, l’entitat ecologista que més ha lluitat per aconseguir aquest avenç, reconeixia la feina feta pels tècnics i la direcció i, al mateix temps, admetia "que suposa una passa important respecte a la situació d’indefensió quasi total en què s’ha estat trobant fins ara la part marina d’aquest parc. No obstant això, el document que s’ha acabat aprovant no deixa de ser un document de mínims, fent-nos perdre l’oportunitat de fer del cap de Creus un espai exemplar i d’excel·lència pel que fa a la gestió de la seva part marina".
Els representants de la Iaeden troben que "s'ha quedat curt per culpa dels polítics"
La Iaeden-Salvem l’Empordà fa anys que lluita per aconseguir que els espais naturals protegits de les dues comarques realment ho siguin. Des d’abans de la promulgació de la Llei de creació del Parc Natural de Cap de Creus, l’entitat ecologista ha anat denunciant tot allò que l’afecta en tots els seus àmbits, amb l’excessiva urbanització terrestre com a punta de llança, però també amb la mirada posada en l’àmbit marí. És en aquest punt on la Iaeden-Salvem l’Empordà ha centrat part dels seus esforços aquests darrers anys, tot reclamant el PRUG que ara s’ha fet realitat. La reacció a la seva aprovació ha estat lloar i reconèixer la feina feta pels tècnics i l’actual director del parc, Ponç Feliu, però criticar el resultat final.
Els portaveus de l’entitat que han treballat a fons en aquest tema, Xavier Vizcaíno i Mikel Zabala, són clars: "El PRUG ha fet curt per culpa dels polítics, hi ha hagut massa interessos per a frenar un Pla que hauria d’haver estat molt més restrictiu en tots sentits". El punt de partida també és objectiu: "ara tenim un document que no teníem, i que s’ha d’aplicar amb tota la rigorositat possible. I quan arribi el moment de la seva revisió, d’aquí a quatre anys, caldrà actualitzar-lo i ampliar-lo per a donar sentit al seu principal objectiu: preservar el cap de Creus de totes totes". Mikel Zabala, activista i investigador durant anys del CSIC, es mostra crític amb la trajectòria que han mantingut els diferents governs de la Generalitat pel fet que "ha convertit tots els parcs naturals en parcs temàtics. Es veuen com una oportunitat de negoci i no com a patrimoni natural a protegir, vull un PRUG que es compleixi". Xavier Vizcaíno creu que "el nou PRUG està massa mancat de solucions pel que podia haver estat". Zabala rebla el clau quan veu en la realitat el taló d’Aquil·les del Pla: "La vigilància és bàsica i no hi ha la dotació necessària per a fer complir les normes en el litoral, no desplega un programa de vigilància prou explícit per a fer-lo complir".
En el llistat de greuges de la Iaeden, hi ha que el PRUG "aborda amb no massa audàcia el repte de lluita contra la pèrdua de biodiversitat que clama per la protecció del 30% dels ecosistemes marins". L’entitat volia "la prohibició de les motos nàutiques i de la caça submarina en tota l’extensió del parc i la declaració de les tres Reserves Naturals Parcials com a zones sense cap classe de pesca". També "un pla de limitació a la capacitat de càrrega per al fondeig d’embarcacions recreatives, així com determinar el nombre màxim d’embarcacions, d’escafandristes i d’immersions en cada zona", entre altres coses.
Malgrat aquest llistat, Xavi Vizcaíno admet que "amb el nou PRUG hem avançat una mica, ja que fins ara no el teníem, però com a comarca hem de ser ambiciosos, perquè si no protegim bé el nostre medi i la seva biodiversitat, el perdrem definitivament". Mikel Zabala es mostra taxatiu: "Vull un PRUG que es compleixi".
Jordi Sargatal: "Un grandíssim pas endavant"
"El PRUG de cap de Creus ha estat un grandíssim pas endavant", diu Jordi Sargatal, Secretari de Transició Ecològica del Govern català, i afegeix que "és evident que no contenta a tothom, hi ha alguna gent que està molt en contra, i d’altres que estan pensant que hauria d’haver anat a més. L’obligació de l’Administració és arribar a aquest punt. Malament rai si uns tiressin coets perquè ho han aconseguit tot i altres estiguessin molt enfadats. Quan això passa vol dir que s’ha fet malament i després costa molt d’implementar".
Sargatal considera que "s’ha aconseguit molt. Fa cinquanta anys, quan vam començar a reivindicar parcs naturals a l’Empordà, no hauríem pas dit que tindríem la xarxa d’espais protegits que tenim. Evidentment, hem d’anar a més per conservar allò que tenim. El nostre objectiu és protegir al màxim el cap de Creus, el que passa és que ho hem de fer en petites dosis, com es fa en el món de la medicina. Cal evitar que es generin enfrontaments que van malament per a preservar el territori".
Per a ell, "el balanç d’aquest PRUG, que ha costat molt, és positiu en tots sentits. Ara s’ha d’implementar i reforçar la preservació, en els anys vinents i, en cap cas, abaixar-la. L’objectiu clar és consolidar el camí fet fins ara i que tots els altres parcs de l’Empordà i de Catalunya tinguin el màxim de protecció i el màxim de bona gestió".
