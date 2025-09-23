Medi ambient
Una xarxa transfronterera protegeix l'Albera Marítima des de Colera i Portbou: "Volem conscienciar el territori"
L’associació Platges Netes Colera i Portbou combina accions de neteja amb educació ambiental
Impulsa projectes educatius i la defensa activa del territori amb l’objectiu de preservar l’Albera Marítima davant la pressió turística
L’associació Platges Netes Colera i Portbou (Albera Marítima) va néixer fa gairebé tres anys, fruit de la col·laboració amb la iniciativa Platges Netes de Llançà, que cada any organitzava accions de neteja a la platja de Garbet, a Colera. Davant la magnitud de feina que suposava només Llançà, un grup de voluntaris del municipi veí va decidir impulsar una entitat pròpia per actuar sobre el seu territori, sota la presidència de Magda Navarro. "Ens vam constituir com a associació el desembre del 2023, i funcionem com a assemblea oberta. Però des del principi teníem clar que no ens volíem limitar a recollir deixalles: volíem fer educació ambiental, xerrades, conferències, activitats de difusió sobre la riquesa del nostre litoral", explica Navarro.
Neteja del fons marí el 27 de setembre
L’associació Platges Netes Albera Marítima no només neteja platges i educa: també defensa el territori. El seu àmbit d’actuació comprèn l’anomenada Albera Marítima, el tram de litoral que comença on acaba el Parc Natural del Cap de Creus i s’estén fins a l’inici del Parc Natural de Banyuls (França). "Es tracta d’un espai d’un gran valor ecològic, però que no compta amb cap protecció legal específica, fet que el deixa en una situació de vulnerabilitat. Per això hem buscat aliances transfrontereres per defensar aquest tram de costa, i a nivell europeu hi ha ajudes a projectes conjunts entre entitats dels dos costats de la frontera", explica Magda Navarro. Aquesta dimensió ha portat l’associació a participar en accions conjuntes com el World Cleanup Day a Cervera de la Marenda, o la col·laboració amb moviments com Som Mar, nascut a Colera. Aquest dissabte 27 de setembre a les nou del matí faran una neteja de la platja i la primera del fons marí a la platja dels morts i de les barques.
Acció per reivindicar l'obertura del camí de ronda
Una altra acció destacada va ser la defensa de la cala Port Joan, entre Garbet i Colera, impulsada juntament amb IAEDEN-SOS Costa Brava l’any passat i que es repetirà enguany el mes d’octubre. La reivindicació se centrava en la preservació dels camins tradicionals públics que, segons denuncien, han estat obstruïts per una propietat privada de la família Mateu Suqué. "És un espai que històricament era accessible. Ara, si vols passar a peu, arriba un moment que o et mulles els peus o no pots passar". Amb el suport d’entitats com IAEDEN i SOS Costa Brava, la lluita és compartida: "Hi ha casos arreu del litoral on persones amb poder adquisitiu han tancat espais públics, i només amb l’organització ciutadana i la força de la gent es podrà revertir aquesta situació".
"Hi ha casos arreu del litoral on persones amb poder adquisitiu han tancat espais públics, i només amb l’organització ciutadana i la força de la gent es podrà revertir aquesta situació"
Platges Netes Colera i Portbou s’ha posicionat clarament en contra de la massificació turística i a favor d’un model de creixement sostenible i arrelat al territori. "Tot allò que creiem que va en contra de protegir aquesta zona —ja sigui pel que fa a les espècies o al paisatge— ho intentem defensar". L’associació forma part de la plataforma Empordà Dempeus, que aplega col·lectius en defensa del territori, i des d’aquí donen suport a diferents moviments i causes.
Pel que fa al model de turisme, Navarro assegura que "apostem per un decreixement equilibrat, que no foragiti els veïns ni malmeti els negocis locals: no volem involucionar, però sí créixer de manera ordenada. No pot ser que totes les cases estiguin tancades tot l’any i que només s’omplin quinze dies. O que la gent d’aquí es vegi obligada a marxar".
Colera, de moment, ha pogut evitar part de la massificació: tot i tenir uns 500 habitants censats, l’estiu passat es va arribar a 4.000 persones. "Tenim la sort que és més un turisme d’estiuejants que venen de tota la vida. Però, així i tot, cal estar alerta perquè no es trenqui aquest model", diu Navarro, advertint que ja es perceben amenaces, com l’ús de noves tecnologies de promoció turística que atrauen públic massiu a zones fins ara desconegudes.
Accions de ciència ciutadana a l'escola
L’associació, que compta amb una seixantena de persones actives i una junta de nou membres, organitza accions de neteja amb la participació regular de 20 a 30 voluntaris. A més, impulsen projectes educatius a les escoles de Colera i Portbou per fomentar el respecte pel litoral des de petits. Entre les iniciatives, destaquen activitats lúdiques i de ciència ciutadana com el seguiment d’un petit espai natural a la platja de les Barques, "amb l’objectiu que infants, famílies i comunitat recuperin el vincle amb el mar durant tot l’any, i no només a l’estiu quan ens anem a banyar", conclou Navarro.
- Descobreix uns banys termals en un amfiteatre romà a una hora de l'Empordà
- Mobilització a la Farella de Llançà aquest diumenge: continua la recaptació de fons per “salvar la pineda”
- Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
- L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Incendi a l'exterior de l'antic escorxador de Figueres
- Bealgnd, la marca d’Adrià Serra amb ànima empordanesa que creix arreu del món
- Vilabertran prepara 3.500 pomes de relleno per a enllaminir la Fira