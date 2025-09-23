Medi ambient
El Parlament aprova limitar a 75 les captures de garotes per a pescadors recreatius
La iniciativa del PP busca "protegir els mariscadors professionals davant la competència deslleial dels recreatius"
La Comissió d’Agricultura del Parlament de Catalunya ha aprovat la proposta del Partit Popular per modificar la normativa de pesca recreativa de garotes i reduir el límit diari de captures de 150 a 75 peces.
El portaveu dels populars a la comissió, el diputat gironí Jaume Veray, va subratllar que amb aquesta decisió "la cambra reconeix la situació de greuge que patia el sector professional des de l’aprovació de l’ordre ARP/105/202, que establia límits estrictes als mariscadors, però mantenia vigents disposicions del Decret de 1995 que permetien als pescadors recreatius capturar fins a 150 garotes al dia".
"Competència deslleial"
Segons Veray, aquesta regulació generava un desequilibri: "Quan el Govern va canviar l’ordre, va mantenir disposicions que eren un contrasentit, perquè permetien als recreatius capturar molt més del que és raonable". El diputat va afegir: "Si jo he de portar el producte a la llotja i un altre el pot vendre directament als restaurants, això és competència deslleial".
El representant del PP també va posar xifres sobre la taula: "150 garotes són unes 25 racions en un restaurant, que no es venen a 10 ni a 12 euros, i això significa que el professional veu malmenada la seva feina". El Partit Popular havia registrat aquesta iniciativa el novembre del 2024, quan proposava fixar el topall en 50 unitats diàries. Finalment, la resolució aprovada estableix el nou màxim en 75 peces.
