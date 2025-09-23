Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El mòbil d’una víctima li sona dins la motxilla i delata un lladre a Portbou

El jove va fugir saltant pel balcó després de robar en dos domicilis

Unes manilles dels Mossos d'Esquadra.

Eva Batlle

Portbou

Els Mossos d’Esquadra han detingut a Portbou un jove de 19 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb força a l’interior d’habitatges. El mòbil d’una víctima li va sonar dins la motxilla i va acabar delatant-lo. Els fets van tenir lloc la matinada de dilluns, quan el jove hauria accedit a dos domicilis i, en ambdós casos, va fugir saltant pel balcó en ser sorprès per les propietàries.

La primera alerta va arribar quan una veïna va sorprendre un home dins de casa seva i aquest va escapar-se pel balcó abans que arribessin els agents. Poc després, es va rebre una segona trucada amb un incident molt similar: la víctima va sentir sorolls sospitosos i en descobrir la presència d’un desconegut a l’interior de l’habitatge, aquest va tornar a fugir pel balcó.

Amb les descripcions facilitades per les víctimes, els Mossos van iniciar una recerca per la zona i van localitzar un jove que coincidia plenament amb el perfil. Durant l’escorcoll, portava una motxilla amb diversos objectes de dubtosa procedència: quatre telèfons mòbils, diners en efectiu, moneda estrangera i altres articles que no va saber justificar.

Un dels indicis clau per a la seva detenció va ser el telèfon mòbil d’una de les víctimes, que va sonar dins de la motxilla del sospitós, confirmant així la seva implicació en almenys un dels robatoris, informa el cos policial.

El detingut, que no té antecedents, passarà aquest dimarts a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.

La Comissió Europea autoritza la comercialització de la vacuna d’Hipra contra la covid adaptada a la variant LP.8.1

Casa amb amarratge a Empuriabrava

David Canyet frega la medalla a l’Europeu de Solo Dance

Polux Lluch s’endú el novè premi Frederic Pujulà amb el relat fantàstic 'El Traçafronteres'

Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges

La revolució gastronòmica del cuiner Ferran Adrià i del restaurant El Bulli protagonitzarà una sèrie

Aitana es banya en or per tercera vegada

Dembélé es corona amb la Pilota d'Or en la seva maduresa

