Unes 300 persones es mobilitzen per preservar la pineda de la Farella de Llançà
SOS Costa Brava i Salvem l'Empordà critiquen el pla per construir 62 habitatges i hotels a primera línia de mar
Prop de 300 persones, segons els organitzadors, es van concentrar aquest diumenge a la platja de la Farella per defensar l’última pineda litoral de Llançà, amenaçada pel Pla de Millora Urbana (PMU) que preveu 62 habitatges i possibles usos hotelers a tocar de la sorra. L’acte, organitzat per SOS Costa Brava i la IAEDEN–Salvem l’Empordà, ha comptat amb l’actuació musical de la cantautora empordanesa Rosó Sala i amb un vermut popular.
Joan Cusí, membre de la IAEDEN, va recordar que "fa vint anys la pressió popular va aconseguir salvar la pineda de Cap Ras i ara cal fer el mateix amb la Farella". Va destacar que ja s’han recollit més de 5.000 signatures en defensa de la pineda i que la campanya de micromecenatge ha superat el 50% de l’objectiu: "Encara hi ha temps fins al 3 d’octubre per fer aportacions i garantir la presentació del recurs contenciós".
Per la seva banda, l’advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, va denunciar la deriva urbanística de Llançà: "No només és la Farella, sinó també els projectes de Super Fener amb més de 90 habitatges i Roses-2 amb més de 40 parcel·les. Tot plegat amb un planejament obsolet, sense avaluació ambiental i que vulnera les directrius de paisatge i la llei de costes en permetre pantalles arquitectòniques a primera línia de mar". De Ribot va reclamar que la pineda de la Farella sigui adquirida com a espai públic: "El veritable luxe no són més apartaments de luxe, sinó conservar la pineda que ens volen destruir".
Les entitats valoren molt positivament la mobilització i la resposta ciutadana. "Aquesta força popular és la que històricament ha salvat espais com Castell, els Aiguamolls de l’Empordà o Cap Ras. També salvarem la Farella", conclouen
