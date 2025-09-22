Successos
Tallada l'AP-7 a Bàscara per l'incendi d'un camió carregat de gas propà
Els Bombers han evitat que el foc afectés la cisterna
L’autopista AP-7 està tallada a l’altura de Bàscara a causa de l’incendi d’un camió cisterna que transportava gas propà. El succés s’ha produït cap a tres quarts de set del matí, al quilòmetre 41,7 en sentit Girona.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d’Esquadra. El foc ha començat a la cabina del vehicle i també ha afectat una zona de vegetació del voral.
A l’arribada, els Bombers han trobat la cabina en flames i han centrat els esforços a extingir el foc i evitar que aquest afectés la cisterna del camió, que transportava matèries perilloses. Segons el cos d’emergències, cap a les dues i 10 minuts ja s’havia protegit la cisterna i s’havia evitat que el foc afectés la càrrega.
També han aconseguit controlar el foc forestal i, cap a un quart de tres de la tarda, remullaven la zona afectada i refredaven el camió. El succés s'ha saldat amb el xofer ferit però de moment se'n desconeix l'estat. El SEM l'està atentent.
Protecció Civil ha activat el pla Transcat (Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya ) en fase d’alerta arran de l’incident.
Trànsit informa que, a causa del tall de l’AP-7, es realitzen desviaments per la sortida 4 d’aquesta autovia.
