Carta de comiat
Mn. Josep Taberner es jubila: "Que Déu us beneeixi!"
"Amb el Sr. Bisbe, fra Octavi, hem convingut, de mutu acord, que ell acceptava la meva jubilació canònica", explica
També deixa de ser articulista de l'EMPORDÀ: "Als lectors, una sincera acció de gràcies per llegir-me"
El dimecres 17 de setembre, en conversa amb el Sr. Bisbe, fra Octavi, hem convingut, de mutu acord, que ell acceptava la meva jubilació canònica, la qual jo havia presentat en ocasió dels 75 anys, el setembre de 2022.
Deia aquest darrer cap de setmana als feligresos de Pals: ara, al cap de tres anys, acabats de complir els setanta-vuit, s’ha concretat i ha arribat el moment d’agrair-vos els vuit anys que he viscut com un ciutadà més entre vosaltres. A partir d’ara passo a ser adscrit a la parròquia de Torroella de Montgrí, al servei de les altres parròquies de l’arxiprestat Montgrí – la Bisbal, i amb residència a la rectoria de Pals.
Després de vuit anys de ser l’Administrador Parroquial al Baix Empordà, i per tant d’haver marxat de Figueres, vull aprofitar l’ocasió per demanar perdó a qui hagi pogut ofendre, per encoratjar-vos a continuar pregant i donant gràcies a Déu per la vida, per l’amistat i per tantes altres coses.
Sobretot us vull donar les gràcies a totes i tots els que heu fet possible que cada setmana la comunitat cristiana es pogués reunir en l’Eucaristia o en les Celebracions de la Paraula. He d’agrair a tots els qui heu estat al costat meu i heu estat uns grans col·laboradors en els diversos àmbits de la parròquia: Càritas, Catequesi, Celebracions litúrgiques.
Però també vull agrair a tots els qui m’han deixat posar el meu granet de sorra en tantes activitats socials, culturals i polítiques amb qui hem pogut fer uns pobles més humans i més rics culturalment. Hem compartit amb vosaltres moltes coses. I n’estic segur que ho continuarem fent, però sense una responsabilitat directa. Heu estat uns veritables companys de camí.
I, ara, a continuar caminant, encara que jo ja ho hagi de fer a un pas més curt, que els anys van pesant. I és amb aquesta convicció que m’acomiado de la responsabilitat d’escriure un article cada quinze dies per l’EMPORDÀ.
Crec que fa almenys divuit anys que he estat un fidel complidor amb l’editorial i amb tots vosaltres, lectors, fent-vos arribar les meves reflexions, ben diverses, però totes des d’una mateixa perspectiva: donar peu a replantejar les mateixes actituds i ajudar, en el possible, a què vosaltres feu el mateix.
"Als articles que he publicat a l'EMPORDÀ, no sempre hi heu trobat el que us plau més, però sempre ho he escrit des de la sinceritat i la bona voluntat"
Des de la reflexió sobre la problemàtica eclesial i parroquial, com a copresident del Col·loqui Europeu de Parròquies i com a rector de diverses parròquies de Figueres, i ara d’algunes del Baix Empordà; però també, he reflexionat sobre situacions socials i polítiques, majoritàriament de la ciutat de Figueres.
I, encara, ho recordo amb veritable goig, algun article cada any d’aquests últims deu, en què faig de president de l’Associació Amb les teves Mans. Les activitats de l’Associació a Grècia (2016-18) i des de llavors a Gàmbia i al Marroc, han estat temes de reflexió sobre la immigració i els corrents migratoris, sobre el rol de les dones a l’Àfrica o el premi que ens emportem els voluntaris que fem cooperació. En aquests tres darrers anys (2022-2024) els viatges a Ucraïna han omplert de solidaritat un poble que viu una guerra molt, massa, llarga.
Prop de quatre-cents cinquanta articles donen per un volum gruixut de les "meves memòries" que possiblement no hauria escrit si no fos per la responsabilitat d’escriure un article cada quinze dies. I no he acabat els temes, però sí que la distància, amb els anys, es va fent més gran.
No em desdic, quan em vingui de gust o el tema que sigui hi pugui afegir el meu punt de vista, de redactar un article; que la direcció de l’EMPORDÀ consideri oportú o no de publicar-lo, seran figues d’un altre paner. El que sí que us puc assegurar que mai, mai, m’han retallat o deixat de publicar un article; i és molt d’agrair.
Després d’un curs difícil, amb un incendi a la rectoria, amb altres situacions desagradables, i també amb problemes de salut, espero poder canviar de ritme, per continuar sent un humil servidor de la comunitat cristiana dins la comunitat humana que formem els habitants de Pals.
I, als lectors de l’EMPORDÀ, una sincera acció de gràcies per llegir-me. No sempre hi heu trobat el que us plau més, però sempre ho he escrit des de la sinceritat i la bona voluntat. Que Déu us beneeixi!
- Descobreix uns banys termals en un amfiteatre romà a una hora de l'Empordà
- Mobilització a la Farella de Llançà aquest diumenge: continua la recaptació de fons per “salvar la pineda”
- Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
- L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Incendi a l'exterior de l'antic escorxador de Figueres
- Bealgnd, la marca d’Adrià Serra amb ànima empordanesa que creix arreu del món
- Vilabertran prepara 3.500 pomes de relleno per a enllaminir la Fira