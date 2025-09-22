Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'escola de Vilamalla estrena aire condicionat gràcies a la col·laboració entre famílies, l'Ajuntament i empreses

Arriba després de dos cursos suportant més de 30 graus a les aules, ja que la Generalitat havia descartat instal·lar-lo

Moment de la donació dels aires.

Moment de la donació dels aires. / Cedida

Redacció

Vilamalla

Aquest és el tercer curs de la nova escola Josep de Ribot i Oliva de Vilamalla. Des de la redacció del projecte fins a l’últim moment, l’Ajuntament va lluitar per tenir aire condicionat al centre. "Això no va ser possible per part de la Generalitat", afirma Josep Subirós, primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme.

Durant els dos primers cursos, alumnes i professorat han hagut de suportar temperatures superiors als 30 graus a les aules. En finalitzar el curs passat, des de l’escola i l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), es van fer accions i reclamacions, fins que l’empresa Ariston els va oferir gratuïtament set màquines de les nou que necessitaven.

Un dels nous aires acondicionats.

Un dels nous aires condicionats instal·lats al centre. / Cedida

La gestió es va canalitzar a través de l’empresa Climasoler, que es va posar en contacte amb el centre per ajudar a trobar una solució. Després d’analitzar les necessitats, van elaborar una proposta i van assumir la posada en marxa del sistema. Finalment, l’AFA va pagar les dues màquines restants, l’Ajuntament es va fer càrrec de tota la instal·lació i Climasoler, a més de la gestió, va executar la posada en marxa de l’equipament.

