Educació
L'escola de Vilamalla estrena aire condicionat gràcies a la col·laboració entre famílies, l'Ajuntament i empreses
Arriba després de dos cursos suportant més de 30 graus a les aules, ja que la Generalitat havia descartat instal·lar-lo
Aquest és el tercer curs de la nova escola Josep de Ribot i Oliva de Vilamalla. Des de la redacció del projecte fins a l’últim moment, l’Ajuntament va lluitar per tenir aire condicionat al centre. "Això no va ser possible per part de la Generalitat", afirma Josep Subirós, primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme.
Durant els dos primers cursos, alumnes i professorat han hagut de suportar temperatures superiors als 30 graus a les aules. En finalitzar el curs passat, des de l’escola i l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), es van fer accions i reclamacions, fins que l’empresa Ariston els va oferir gratuïtament set màquines de les nou que necessitaven.
La gestió es va canalitzar a través de l’empresa Climasoler, que es va posar en contacte amb el centre per ajudar a trobar una solució. Després d’analitzar les necessitats, van elaborar una proposta i van assumir la posada en marxa del sistema. Finalment, l’AFA va pagar les dues màquines restants, l’Ajuntament es va fer càrrec de tota la instal·lació i Climasoler, a més de la gestió, va executar la posada en marxa de l’equipament.
