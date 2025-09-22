Reclam
Empresesaris de Roses es queixen de la lentitud administrativa frena projectes clau
També expressen a l'Ajuntament la seva preocupació pel top manta
Reclamen l'ampliació dels serveis de neteja, seguretat i transport per allargar la temporada turística
La junta de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus denuncia que la lentitud administrativa que frena projectes clau per al municipi, com els aparcaments al Parc Natural del Cap de Creus, diverses iniciatives vinculades als fons Next Generation, el carril bici o l’ampliació de les zones blaves. Els empresaris també han subratllat la necessitat d’una regulació més estricta del comerç, especialment pel que fa a la venda il·legal i a l’ocupació de la via pública. Al mateix temps, han reclamat l’ampliació dels serveis municipals de neteja, seguretat i transport, amb la voluntat de consolidar una temporada turística més llarga que permeti generar llocs de feina més estables i de qualitat durant tot l’any. L'entitat, que agrupa més de 200 empresaris que donen feina a uns 5.000 treballadors, s’ha reunit recentment amb l’alcalde, Josep Maria Martínez, el primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Fèlix Llorens, i la regidora de Cultura i Festes, Sílvia Ripoll, per traslladar les principals inquietuds i propostes del sector.
Estudi sobre el perfil del turisme
Durant la trobada, els empresaris han reclamat a l’Ajuntament la realització d’un estudi rigorós sobre el perfil del turisme que visita Roses en cada estació de l’any. L’objectiu és disposar d’informació precisa que permeti millorar la gestió del turisme i avançar cap a un model més equilibrat i sostenible. “Necessitem dades i indicadors fiables per entendre millor com es mou el turista, sobretot en temporada baixa: què fa, on menja, què espera i què el fa tornar. Les eines tecnològiques i la intel·ligència artificial ens poden ajudar a prendre decisions fonamentades i a repartir millor els beneficis del turisme al llarg de tot l’any”, ha destacat el president de l’Associació, Miquel Gotanegra.
Estratègia integral per a Santa Margarita
Un altre dels aspectes que s’ha destacat durant la reunió ha estat la urgència d’abordar la problemàtica de Santa Margarida i definir-hi una estratègia integral que inclogui urbanisme, comerç, mobilitat i serveis, amb l’aposta clara per regular els apartaments turístics a la zona per tal d’incrementar la qualitat del turisme. Els empresaris també han remarcat la importància de seguir programant activitats més enllà dels mesos d’estiu per contribuir a la desestacionalització, i han citat com a exemple l’èxit dels focs artificials de Nadal, que atrauen nombrosos visitants d’arreu.
Pel que fa a la gestió d’aquest darrer estiu, i en relació al reforç d’agents cívics per vetllar per la convivència ciutadana i el compliment de les ordenances, el sector ha demanat que de cara als nous pressupostos es contempli la possibilitat de mantenir una part de l’equip durant tot l’any.
En una nota difosa per l'associació, asseguren que l’alcalde Josep Maria Martínez els ha reconegut que el ritme amb què s’executen els projectes municipals no és el desitjat i que seria necessària una altra legislatura per poder desenvolupar-los en la seva totalitat.
El president de l'associació empresarial ha agraït ït la predisposició al diàleg de l'ajuntament, tot i deixar clar que el sector continuarà sent exigent per garantir que Roses consolidi un model turístic de qualitat i referent a la Costa Brava.
