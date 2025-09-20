Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Medi ambient

Mobilització a la Farella de Llançà aquest diumenge: continua la recaptació de fons per “salvar la pineda”

El 21 de setembre al migdia hi ha convocada una nova concentració a la platja de Llançà

Falten pocs dies per al termini del recurs contenciós, i la campanya de micromecenatge ja ha aconseguit un 41,5 % del total requerit

Imatge de la platja de la Farella de Llançà.

Imatge de la platja de la Farella de Llançà. / ACN

Redacció

Llançà

Les entitats IAEDEN‑Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava han convocat per aquest diumenge, 21 de setembre, a les 12 hores una nova mobilització a la platja de la Farella de Llançà per manifestar-se contra el Projecte de Millora Urbana (PMU) de la Farella, aprovat definitivament al juliol.

Cinc blocs i un hotel

El projecte inclou la construcció de 62 habitatges, usos hotelers i serveis urbanístics, i comportaria la destrucció d’1,5 hectàrees de pineda mediterrània i l’ocupació de 9.000 m² de terreny.

Contenciós abans el 3 d'octubre

El termini per presentar el contenciós administratiu expira el 3 d’octubre, i fins ara s’ha recaptat 8.715 euros, un 41,5 % de la xifra de 21.000 euros necessaris per fer front als costos legals. També s’han recollit ja més de 4.600 signatures de suport ciutadà contra el projecte, i diumenge la concentració anirà acompanyada d’un vermut popular com a mostra d’adhesió.

Les entitats alerten que el PMU s’ha aprovat sense una avaluació ambiental completa i consideren que vulnera les directrius paisatgístiques del litoral gironí. També denuncien que, tot i la proximitat de la costa i el mar, el planejament de Llançà està caducat i poc adaptat a les lleis i normes actuals de sostenibilitat territorial.

