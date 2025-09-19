Meteorologia
Previsió de fortes pluges el diumenge a l'Empordà
A les comarques de Girona les precipitacions poden ser intenses i anar acompanyades de fort vent
El Servei Meteorològic de Catalunya ha anunciat pluges, que poden ser intenses diumenge, especialment a partir del migdia a les comarques de Girona, com l'Empordà, i Catalunya Central.
Dissabte ja es preveuen alguns ruixats dispersos, sobretot a punts del litoral i del Pirineu occidental, que podran ser d'intensitat feble o puntualment moderada. Diumenge arribarà el gruix de la pertorbació, i es preveuen precipitacions extenses, que al matí s'iniciaran a la meitat oest i de cara a la tarda i vespre podran afectar qualsevol punt del país. Podran ser d'intensitat forta i anar acompanyades de tempesta i fort vent, especialment a punts de les comarques de Girona i Catalunya Central.
De cara a dilluns la pluja s'anirà restringint a la meitat est de Catalunya i a la resta de litoral i prelitoral central, on també podran ser fortes.
Per aquesta motiu, Protecció Civil de la Generalitat ha activat en ALERTA el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT). Protecció Civil recorda la importància d’extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l’exterior davant la possibilitat d’episodis de pluja localment intensa. Eviteu travessar, rius, rieres i barrancs, i apropar-se a zones inundables.
Per la seva banda, Bobmers de la Generalitat fa una crida a la prudència, avisen que les sortides al medi natural aquest cap de setmana poden ser perilloses, especialment el diumenge.
