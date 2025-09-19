Cadaqués
El nou POUM de Cadaqués "protegirà la façana marítima de l’edificació i urbanització"
El nou planejament urbanístic reduirà el nombre d’habitatges plurifamiliars i preveu 183 pisos de protecció pública
El Ple de l’Ajuntament de Cadaqués ha aprovat inicialment el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), un document que estableix les línies mestres del desenvolupament del municipi per als pròxims anys. El pla substitueix l’actual Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), vigent des de 1986.
El POUM té com a objectiu ordenar el creixement poblacional, garantir un desenvolupament sostenible i preservar el paisatge i l’entorn natural. El document és fruit de cinc anys de treball i ha inclòs una fase de participació ciutadana en què van intervenir unes 300 persones, prop del 10% de la població.
Conservació del territori i nous habitatges
El nou planejament preveu mantenir més del 93% del terme municipal com a sòl no urbanitzable, alhora que incorpora mesures específiques per protegir la façana marítima, els espais costaners i el Parc Natural de Cap de Creus. El pla prohibeix la construcció en terrenys amb pendents superiors al 30% i en zones d’alt valor natural.
Pel que fa a l’habitatge, es contempla la creació de 183 pisos de protecció pública, adreçats principalment a joves, famílies i col·lectius vulnerables. En paral·lel, la capacitat màxima de construcció es redueix en 256 habitatges respecte al planejament vigent.
Millores urbanes i equipaments
El document inclou actuacions per reforçar la mobilitat i la connectivitat entre barris, la creació de nous espais verds i l’ampliació d’equipaments. Entre les previsions hi ha el trasllat del Centre d’Atenció Primària amb heliport d’emergència, la pacificació de l’accés a la zona escolar, la creació d’una nova plaça en substitució de la benzinera i un nou emplaçament per al mercat. També s’hi preveuen espais de coworking i residències per a joves, artistes i usos assistencials.
Participació i mirada al futur
L’alcaldessa, Pia Seriñana, va destacar que el POUM “no és només un conjunt de normes tècniques, sinó un reflex del compromís col·lectiu per preservar i protegir el poble”. Segons Seriñana, el nou pla respon a reptes actuals com el canvi climàtic, l’accés a l’habitatge i la necessitat d’equilibrar turisme i qualitat de vida.
El document s’inscriu en una estratègia més àmplia que inclou també el Pla Estratègic de Turisme i el Pla Director d’Espais Culturals. L’objectiu global és definir un model de poble sostenible, diversificat i fidel a la identitat de Cadaqués.
- Un atropellament a Figueres obliga a suspendre els trens de l'RG1 i l'R11 fins a Vilamalla
- L'Auchan de Perpinyà es prepara per a una transformació: així serà a partir del 2026
- Víctor Burgas, el figuerenc que va fugir de la mili per denunciar maltractaments, trenca el silenci a 'Salvados
- Veïns d'Empuriabrava alerten que 'la Marina continua amb les mancances de sempre o pitjors
- L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
- Els apassionats del formatge artesà es donen cita a Lladó
- “El projecte APEU era necessari per a Figueres i no ha avançat perquè no s’ha explicat bé”
- El Sant Pere Pescador esquiva la desaparició