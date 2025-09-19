Mor una conductora en un accident entre dos camions a l'autopista AP-7
El sinistre ha obligat a tallar la via i s'han format 6 quilòmetres de retenció sentit França
Un camió que transportava turismes ha perdut part de la càrrega i ha provocat un accident aquesta tarda a l’AP-7, a l’altura de Borrassà amb col·lisió per envestida amb un altre camió. A conseqüència de l’accident, la conductora d’un dels dos vehicles pesants, de matrícula romanesa, ha mort.
Arran del sinistre, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Quant a l’afectació viària, s’ha tallat l’AP-7 en sentit nord i es registren 6 km de retencions. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat sis dotacions de Bombers i equips sanitaris. L’n
