Successos
Accident a l’AP-7 a Borrassà per la caiguda de vehicles d’un camió
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat sis dotacions de Bombers i equips sanitaris
Un camió que transportava turismes ha perdut part de la càrrega i ha provocat un accident a l’AP-7, a l’altura de Borrassà. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat sis dotacions de Bombers i equips sanitaris. L’avís s’ha rebut cap a les 17.30 hores.
Segons informa Trànsit, a l’AP-7 només hi ha un carril obert a l’altura de Borrassà en sentit nord, en direcció Biure. Es registren 4 quilòmetres de retencions des de Pontós i també hi ha afectació viària a l'N-II entre Bàscara i Orriols.
