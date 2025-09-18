Divulgació científica
El Science Needs You! celebra a Figueres i Cadaqués la seva desena edició amb la neurociència com a protagonista
L’esdeveniment, organitzat per l’ACDIC, tindrà una jornada principal el 27 de setembre que comptarà amb investigadors catalans de primer nivell, com els doctors Jordi Agustí i Ballester, Mara Dierssen, i Anna Forés
L’edició d’enguany del SNY! ret homenatge a Brenda Milner, reconeguda com la mare de la neuropsicologia moderna, inclou un acte especial per commemorar els seus deu anys
L’Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC) ha presentat aques dijous una nova edició del Science Needs You!, que enguany celebra deu anys. La trobada, que s’ha consolidat com una cita de referència per a la divulgació científica al país, posa el focus en la neurociència, una disciplina que permet entendre millor el funcionament del cervell i que té un impacte directe en la salut, la societat i la cultura.
Sota el títol “Neurociència: desxifrant els secrets de la ment”, la jornada comptarà amb investigadors catalans de primer nivell que abordaran qüestions tan rellevants com la recerca sobre les causes de malalties com l’Alzheimer o el Parkinson, la modulació de la neuro-plasticitat com a clau per a l’aprenentatge, i la influència dels factors biològics, psicològics i socials en les emocions i la conducta.
A més, es posaran damunt la taula els grans reptes del segle XXI que preocupen especialment a la comunitat científica: d’una banda, l’impacte de l’ús intensiu de pantalles en infants i adolescents; i de l’altra, els efectes negatius que pot tenir un mal ús de la intel·ligència artificial sobre la ment humana.
Hi haurà una jornada central el 27 de setembre a Figueres que inclourà conferències i una taula rodona amb la participació dels doctors Jordi Agustí i Ballester, Mara Dierssen i Anna Forés.
L’esdeveniment es completa amb un ampli programa d’actes paral·lels - xerrades divulgatives i sessions de cinefòrum- al voltant de la mateixa temàtica que s’estendran fins al novembre a Figueres i Cadaqués. Entre els participants destaquen els doctors Jordi Isern i Vilaboy iJordi Ferrer i Juanola. A més, es comptarà amb la neuròloga especialista en cefalees i patologia vascular de la FSE, Cecile Van Eendenburg, així com la psicòloga i periodista Mar Casas, el psiquiatre Joan Soler i Vidal, i l’historiador de l’art i escriptor Vicenç Altaió. L’objectiu és clar: implicar la ciutadania en la ciència i reivindicar-la com una part essencial de la cultura del país.
Homenatge a Brenda Milner
L’edició d’enguany del SNY!, que ret homenatge a Brenda Milner, reconeguda com la mare de la neuropsicologia moderna, inclou un acte especial per commemorar els seus deu anys que se celebrarà el 18 d’octubre a Figueres.
La presentació del desè Science Needs You! s’ha dut a terme avui al vestíbul de l’Auditori Caputxins de Figueres, i ha comptat amb la presència de la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Figueres, Mariona Seguranyes i del president de l’ACDIC, el Dr. Carlos F. Sopuerta. També hi ha assistit Àngels Yécora, secretària de l’ACDIC i Anna Ros, representat del Servei Educatiu de l’Alt Empordà.
La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Figueres ha remarcat que “enguany aquestes jornades celebren el desè aniversari del SNY! amb un tema d’actualitat, i necessari, el de la neurociència, el funcionament del cervell. En una societat on ens trobem marcats per l’impacte de les pantalles de mòbils, i ordinadors, pels estímuls continuats en el nostre cervell, cal conèixer en profunditat l’impacte d’aquestes alertes constants en la nostra ment. I com es desenvolupen malalties que ens allunyen de la nostra realitat quotidiana, l’Alzheimer i el Parkinson”.
El president de l’ACDIC ha assenyalat que “la neurociència ens obre les portes a entendre millor el cervell, l’òrgan que ens fa humans, i a trobar respostes als grans reptes de la societat del segle XXI, i en particular de la nostra pròpia salut. I ha afegit que “desxifrar els secrets de la ment és un viatge apassionant que ens connecta amb l’aprenentatge i les emocions, però també amb una de les preguntes més complicades en ciència: Què és la consciència i en què es basa?”
Conferències i una taula rodona, a la jornada central
La jornada central, que serà conduïda per la periodista Montse Rigall, es durà a terme el dissabte 27 de setembre a l’Auditori Caputxins de Figueres i inclourà tres conferències i una taula rodona. El programa és el següent:
- 10.10 hores. “Com funciona el cervell i per què la ciència no pot encara explicar la ment”, a càrrec de Mara Dierssen, doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Cantàbria i directora del grup de Neurobiologia Cel·lular i de Sistemes al Centre de Regulació Genòmica de Barcelona.
- 11 hores. “Paleoneurologia: estudiant l’evolució del cervell humà”,anirà a càrrec de Jordi Agustí i Ballester, doctorat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona i professor d’investigació a l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES).
- 12.20 hores. “Neuroeducació: aplicant les neurociències per optimitzar l’aprenentatge”, a càrrec d’ Anna Forés, professora de la Universitat de Barcelona, llicenciada i doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació per la UB.
- Posteriorment, els tres ponents participaran en una taula rodona.
La jornada central es complementarà a l’endemà, el diumenge 28 de setembre a les 11h a la Casa Museu de Salvador Dalí de Portlligat a Cadaqués, amb l’activitat “Diàleg sobre la persistència de la memòria: A la cruïlla entre les arts i la ciència”. Es comptarà amb la participació del reconegut psiquiatre empordanès, Joan Soler Vidal, i l’historiador de l’art i escriptor Vicenç Altaió, que reflexionaran sobre el significat de la memòria i la seva influència en la creació artística i en la vida quotidiana.
Deu anys del SNY!
El dissabte 18 d’octubre, a partir de les 11h al Cercle Esport Figuerenc, tindrà lloc l’acte de celebració dels deu anys del Science Needs You!, amb una proposta que combina ciència i cultura al servei de la divulgació de la ciència de frontera a l’Empordà.
La jornada s’iniciarà amb la conferència “Impulsar la ciència de frontera a Catalunya: missió impossible?”, a càrrec del doctor en Física Jordi Isern i Vilaboy. Tot seguit, es podrà gaudir de la projecció CELESTIAL, una creació singular que uneix música i imatge: una obra musical original del pianista i compositor Santi Escura Moradell acompanyada de les astrofotografies de Juan Carlos Casado. Aquesta proposta va ser estrenada l’any 2016 en el marc del primer Science Needs You! i retorna ara com a homenatge en el desè aniversari.
Xerrades divulgatives i sessions de cinefòrum, als actes paral·lels
L’edició d’enguany de Science Needs You! inclou un ampli programa d’actes paral·lels, que també tindran la neurociència com a fil conductor i que s’estendran tant en els dies previs com posteriors a la jornada central.
Coincidint amb el Dia Mundial de l’Ictus, el dimecres 29 d’octubre se celebrarà una jornada divulgativa al Centre Bernat Jaume de la Fundació Salut Empordà. A partir de les 11 h, professionals de l’àrea de neurologia oferiran una xerrada adreçada a estudiants de batxillerat dels instituts de l’Alt Empordà, on explicaran els principals aspectes relacionats amb aquesta malaltia.
Abans, el dimecres 24 de setembre, els CAT-Cinemes de Figueres acolliran una sessió doble de cinefòrum (a les 11:15h i a les 20:30h) adreçada a estudiants dels IES de l’Alt Empordà. Es projectarà la pel·lícula HUMAN, de Yann Arthus-Bertrand, i posteriorment s’obrirà un debat participatiu sobre la importància de les emocions i l’empatia en la neurociència. La sessió serà conduïda per la psicòloga i periodista Mar Casas, llicenciada en Psicologia per la Universitat de Girona i en Periodisme per la Universitat de Vic. I el dimecres 12 de novembre, hi haurà una altra sessió doble (11:15h i 20:30h), en aquest cas amb la projecció de Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Després de la pel·lícula, s’obrirà un debat conduït pel doctor Jordi Ferrer i Juanola, especialitzat en neuropsicologia, rehabilitació i psicoteràpia, docència i recerca universitària. Tots els actes són gratuïts i per a les jornades del 27 i 28 de setembre cal inscripció prèvia al següent enllaç: www.acdic.cat
'Science Needs You!'
Science Needs You! (la Ciència us necessita!) és un esdeveniment de divulgació científica promogut per l’Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC) que compta amb el patrocini dels Ajuntaments de Figueres i de Cadaqués, la Diputació de Girona i del Departament de Cultura de la Generalitat. Col·laboren: la Fundació Salut Empordà, la Fundació Gala-Salvador Dalí, Els Amics dels Museus, el Servei Educatiu de l’Alt Empordà, el Cercle Esport Figuerenc, el Centro de Regulación Genómica, l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, la Universitat de Barcelona, l’Institute of Space Sciences, Excelencia María de Maeztu, l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, Diòptria, Cat-cinemes, Trayter Arts Gràfiques, i el Llonguet de Peralada.
- “El projecte APEU era necessari per a Figueres i no ha avançat perquè no s’ha explicat bé”
- L'Auchan de Perpinyà es prepara per a una transformació: així serà a partir del 2026
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Demanen vuit anys de presó pel conductor que va atropellar mortalment un jove en patinet a Empuriabrava
- Detenen 'in fraganti' un home que havia entrat a robar en un concessionari de cotxes a Figueres
- A la Jonquera, trenquem moltes ràtios
- CaixaBank detecta una baixada de la despesa a Figueres aquest estiu
- Víctor Burgas, el figuerenc que va fugir de la mili per denunciar maltractaments trenca el silenci a 'Salvados