Successos
Un atropellament a l'estació de Figueres obliga a suspendre els trens de l'RG1 i l'R11 fins a Vilamalla
Renfe organitza servei alternatiu per carretera per al tram afectat
Figueres
Un atropellament a l'estació de Figueres que ha tingut lloc cap a dos quarts de cinc de la tarda d'aquest dijous ha obligat a suspendre els tres de les línies Rg1 i l'R11 entre aquest punt i Vilamalla, segons ha informat Renfe. La companyia ferroviària indica que els trens poden romandre aturats i augmentar el temps de recorregut en acostar-se al tram afectat. En paral·lel, l'empresa pública informa que s'està establint servei alternatiu per carretera en aquest punt.
