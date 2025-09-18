Navata acull un debat sobre el futur de l'estació ferroviària de Figueres
L'acte d'aquest divendres a la sala del Sindicat s'emmarca en la Setmana Europea de la Mobilitat
La Sala del Sindicat de Navata acull, aquest divendres 19 de setembre, un debat obert sobre el futur de l'estació de trens de Figueres. Els ponents principals seran l'exalcalde, econimista i Comissionat per a la Transformació Ferroviària de la capital empordanesa, Joan Armangué, i l'arquitecte municipal de Llinars del Vallès Robert Juvé, membre de la Plataforma Defensem el Tren de l'Empordà. L'acte és obert a tothom i començarà a dos quarts de vuit del vespre.
El debat s'emmarca en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i arriba poques setmanes després que els ajuntaments de Figueres i Vilafant hagin signat amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible el protocol que ha de fer possible la nova variant ferroviària de Figueres i la creació de l'estació intermodal que ha d'unir les línies d'alta velocitat i rodalies a l'actual de Figueres-Vilafant.
Acabar el tram pendent
El protocol estableix la construcció del tram que queda pendent de la plataforma viària entre l'estació de Figueres-Vilafant i la seva connexió amb la línia convencional entre Vilabertran i Vilatenim. Aquest traçat inclourà un túnel de dos quilòmetres per sota del castell de Sant Ferran i un viaducte que ha de permetre salvar l'N-II un cop estigui desdoblada. El primer pas és la licitació de la redacció del projecte definitiu de la variant, que ha estat publicada en el Diari Oficial de la Unió Europea i el BOE i que tindrà continuïtat amb els altres tràmits administratius d'àmbit estatal.
Aquest pla ferroviari comportarà la supressió dels dos passos a nivell del nucli urbà de Figueres, el de l'avinguda Vilallonga i el dels Fossos, i l'alliberament dels terrenys que ocupa la xarxa viària convencional. La Generalitat serà l'encarregada de gestionar el canvi urbanístic des de l'Incasòl. La Plataforma Defensem el Tren de l'Empordà rebutja aquest projecte i aposta per mantenir l'estació de Figueres en el seu emplaçament actual.
