Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Evacuat en helicòpter un motorista ferit en un accident a Cadaqués

L’home, que conduïa una scooter de 125 cc, va xocar amb un cotxe i ha sigut traslladat al Trueta amb fractures

L’helicòpter del SEM a la GI-614, a Cadaqués, durant l’evacuació del motorista ferit.

L’helicòpter del SEM a la GI-614, a Cadaqués, durant l’evacuació del motorista ferit. / Anti-Radars Garrotxa

Tony Di Marino

Cadaqués

Un motorista ha resultat ferit aquest dimecres a la tarda en un accident a la carretera GI-614, a Cadaqués. El sinistre s'ha produït cap a les tres de la tarda al punt quilomètric 12, quan la seva scooter de 125 cc ha xocat amb un cotxe.

A causa de les lesions, amb possibles fractures a la pelvis i altres ossos, el SEM ha activat un helicòpter que ha evacuat el ferit fins a l’Hospital Trueta de Girona. Fins al lloc també s’hi ha desplaçat una patrulla dels Mossos de Trànsit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. “El projecte APEU era necessari per a Figueres i no ha avançat perquè no s’ha explicat bé”
  2. L'Auchan de Perpinyà es prepara per a una transformació: així serà a partir del 2026
  3. Víctor Burgas, el figuerenc que va fugir de la mili per denunciar maltractaments trenca el silenci a 'Salvados
  4. Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
  5. Demanen vuit anys de presó pel conductor que va atropellar mortalment un jove en patinet a Empuriabrava
  6. Detenen 'in fraganti' un home que havia entrat a robar en un concessionari de cotxes a Figueres
  7. A la Jonquera, trenquem moltes ràtios
  8. CaixaBank detecta una baixada de la despesa a Figueres aquest estiu

Evacuat en helicòpter un motorista ferit en un accident a Cadaqués

Evacuat en helicòpter un motorista ferit en un accident a Cadaqués

Els Premis Pallach de Figueres reconeixen un projecte que estimula els sentits i un article sobre l'aprenentatge intergeneracional

Els Premis Pallach de Figueres reconeixen un projecte que estimula els sentits i un article sobre l'aprenentatge intergeneracional

Desaparegut un empresari espanyol quan navegava per les Bahames: “No va caure a l’aigua; la llanxa del veler va aparèixer a la deriva”

Desaparegut un empresari espanyol quan navegava per les Bahames: “No va caure a l’aigua; la llanxa del veler va aparèixer a la deriva”

PedretFolk, un festival per recuperar i reinventar la música tradicional

PedretFolk, un festival per recuperar i reinventar la música tradicional

Un atropellament a l'estació de Figueres obliga a suspendre els trens de l'RG1 i l'R11 fins a Vilamalla

Un atropellament a l'estació de Figueres obliga a suspendre els trens de l'RG1 i l'R11 fins a Vilamalla

Sandro Rosell davant la jutge del cas Negreira: "Amb 250 euros per informe com podem comprar àrbitre"

Sandro Rosell davant la jutge del cas Negreira: "Amb 250 euros per informe com podem comprar àrbitre"

Detenen a Girona el líder d'un clan de la Camorra italiana condemnat a més de 30 anys de presó

Detenen a Girona el líder d'un clan de la Camorra italiana condemnat a més de 30 anys de presó
Tracking Pixel Contents