Successos
Evacuat en helicòpter un motorista ferit en un accident a Cadaqués
L’home, que conduïa una scooter de 125 cc, va xocar amb un cotxe i ha sigut traslladat al Trueta amb fractures
Cadaqués
Un motorista ha resultat ferit aquest dimecres a la tarda en un accident a la carretera GI-614, a Cadaqués. El sinistre s'ha produït cap a les tres de la tarda al punt quilomètric 12, quan la seva scooter de 125 cc ha xocat amb un cotxe.
A causa de les lesions, amb possibles fractures a la pelvis i altres ossos, el SEM ha activat un helicòpter que ha evacuat el ferit fins a l’Hospital Trueta de Girona. Fins al lloc també s’hi ha desplaçat una patrulla dels Mossos de Trànsit.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- “El projecte APEU era necessari per a Figueres i no ha avançat perquè no s’ha explicat bé”
- L'Auchan de Perpinyà es prepara per a una transformació: així serà a partir del 2026
- Víctor Burgas, el figuerenc que va fugir de la mili per denunciar maltractaments trenca el silenci a 'Salvados
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Demanen vuit anys de presó pel conductor que va atropellar mortalment un jove en patinet a Empuriabrava
- Detenen 'in fraganti' un home que havia entrat a robar en un concessionari de cotxes a Figueres
- A la Jonquera, trenquem moltes ràtios
- CaixaBank detecta una baixada de la despesa a Figueres aquest estiu
Els Premis Pallach de Figueres reconeixen un projecte que estimula els sentits i un article sobre l'aprenentatge intergeneracional
Desaparegut un empresari espanyol quan navegava per les Bahames: “No va caure a l’aigua; la llanxa del veler va aparèixer a la deriva”
PedretFolk, un festival per recuperar i reinventar la música tradicional
Contingut patrocinat