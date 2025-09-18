Vins
Els vins de pissarra de l’Empordà tenen una cita a Colera
La Fira "Tast de vins de pissarra de l’Empordà" se celebrarà el pròxim diumenge 28 de setembre
Colera acollirà, un any més, la fira “Tast de vins de pissarra de l’Empordà” el pròxim diumenge 28 de setembre. Celebrada en el marc de les festes de Sant Miquel de Colera, la cita reunirà dotze cellers de l’Empordà, tots ells elaboradors de vins amb raïm procedent de vinyes plantades en sòls de pissarra, un element que aporta mineralitat, tensió i personalitat als vins. Aquesta característica comuna serà el fil conductor de la jornada, que permetrà als visitants tastar propostes vinícoles amb un marcat caràcter de territori.
La fira “Tast de vins de pissarra de l’Empordà” està organitzada per Territori Pissarra i el Celler Hugas de Batlle. Des de la seva primera edició, el 2022, la mostra s’ha consolidat com una cita de referència tant per a professionals com per a aficionats que busquen vins amb identitat. Fins ara s’han celebrat dues edicions a Colera i una al Priorat, dues zones vitivinícoles amb sòls pissarrosos i una llarga tradició vinícola.
