Successos

L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut

L'individu estava sota els efectes de l'alcohol, amb una taxa de 0,76 mg/l

Un control dels Mossos d'Esquadra.

Un control dels Mossos d'Esquadra. / Mossos d'Esquadra

Redacció

Redacció

Pedret i Marzà

Els Mossos d'Esquadra han aturat el conductor d'un cotxe a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre circulava.

Quan els agents li han demanat el permís de conduir han comprovat que el tenia retirat judicialment. A més, l'individu conduïa sota els efectes de l'alcohol, amb una taxa de 0,76 mg/l. I els Mossos l'han denunciat penalment per aquests dos fets.

TEMES

