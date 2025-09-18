Successos
L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
L'individu estava sota els efectes de l'alcohol, amb una taxa de 0,76 mg/l
Els Mossos d'Esquadra han aturat el conductor d'un cotxe a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre circulava.
Quan els agents li han demanat el permís de conduir han comprovat que el tenia retirat judicialment. A més, l'individu conduïa sota els efectes de l'alcohol, amb una taxa de 0,76 mg/l. I els Mossos l'han denunciat penalment per aquests dos fets.
