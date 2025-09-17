Fauna
La confessió d'una ramadera de l’Alt Empordà: “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
L’atenció personalitzada ha canviat, en alguns casos, la mirada dels pastors envers el cànid
La Marta Solà viu en una masia aïllada entre Cistella i Lladó, a l’Alt Empordà. És l’última casa habitada en aquella muntanya, envoltada de bosc i pendents abruptes. El paisatge és idíl·lic, però fa dos anys, la seva vida va canviar quan la Generalitat li va confirmar que l’animal que rondava per allà no era un gos assilvestrat, sinó un llop. “Faltaven cabres i al principi no sabíem què passava, estàvem molt nerviosos”, recorda.
La primera baixa va arribar a pocs metres de casa seva: “Vaig veure un moviment estrany, m’hi vaig acostar i una cabra va aparèixer amb una mossegada davant meu; el llop és silenciós, no és com un gos, que mossega pertot arreu”. Durant més de 25 anys, Solà havia deixat el bestiar de nit als prats de davant de casa seva. Amb l’arribada del llop, aquella rutina es va trencar: “Vam haver de començar a tancar el ramat cada nit i això et canvia la vida perquè és un desgast enorme, a mi m’ha causat una lesió i molt de cansament”.
"Ara el ramat està més controlat, jo vaig al darrere cridant, perquè el llop em senti"
L’Administració va aparèixer aviat, però no sempre de la manera més eficaç. “Van venir els Agents Rurals i els de Forestal Catalana, però hi havia poca comunicació i es tiraven les culpes els uns als altres”. A Solà li van donar collars electrònics per seguir el ramat des del telèfon mòbil, encara que al principi li van resultar més una càrrega que una ajuda: “Veia punts negres a la pantalla i no sabia com fer-lo funcionar, però amb el temps ho he après”. “Ara el ramat està més controlat, jo vaig al darrere cridant, perquè el llop em senti”, explica.
La gestió es va tornar molt més complexa. “Quan un grupet se separa és un desastre perquè has d’anar amb llanternes a buscar-lo”, lamenta. La Generalitat li va oferir gossos, però va preferir no acceptar-los, perquè el seu maneig és complex i costós. Tampoc no van funcionar les tanques elèctriques: “Eren un desastre perquè les ovelles se’t podien fregir”.
Després de molt de diàleg, va trobar la mesura ideal per a ella, que combina els GPS i un nou tancat rígid: “Amb aquestes tanques que ens van fer davant de casa, tot ha millorat”. “Ens han cuidat, però nosaltres també hem canviat la manera de fer les coses”, subratlla.
Canvi de visió
El procés no ha estat només tècnic, també mental. “Durant els primers mesos, al llop, el volíem mort”, admet. “Era el primer en què pensaves: fer desaparèixer el llop; però amb el temps canvies d’idea”, sosté. “Si protegeixo les meves cabres, el llop hi pot ser”. Ara, fa mesos que no té baixes: “Hem hagut de fer un canvi radical, però funciona”. Per a Solà, la clau és no aplicar “receptes generals”. “No es poden donar les mateixes solucions a tothom, cal un seguiment personalitzat perquè hi hagi èxit”, conclou.
"Hem d’intentar ser més oberts de ment, però l’Administració ho ha de posar fàcil"
La seva mirada s’ha transformat. “Aquests animals fan una funció, ja no estem com fa 100 anys, quan el llop venia i t’ho destrossava tot”. “Ara hi ha compensacions i hi ha fórmules per defensar-se”, considera. “Hem d’intentar ser més oberts de ment, però l’Administració ho ha de posar fàcil”, reclama. “Abans aquí hi havia 70 masies i ara en quedem quatre; si no hi ha res, per què no hi pot haver un llop?”, es pregunta.
Casos complicats
La situació de Solà no té res a veure amb la d’en Josep, un altre pastor situat a pocs quilòmetres de casa seva: “Ell fa una gestió totalment diferent, per això és imprescindible permetre’ns el luxe d’analitzar cada cas”.
A Rupit, prop del massís del Collsacabra, Marta Fatjó, amb un ramat de més de 900 ovelles, encara no ha trobat una solució i assegura estar “al límit”. Ha aplicat tots els mètodes de prevenció que li ha indicat la conselleria, però no han funcionat i els atacs han continuat, encara que ara fa temps que no en pateix cap. Calcula que ja ha perdut més de 60.000 euros. “El meu fill dedica 30 hores setmanals només a les mesures de protecció”, denuncia.
Les tanques elèctriques han provocat que algunes ovelles quedin atrapades: “Necessitem diversos tancats fixos i grans, però ens diuen que els costegem nosaltres i que després ja ens abonaran els diners”. “Nosaltres entenem que ha de ser possible conviure, però ens han d’ajudar de veritat; si no, és impossible”, conclou.
