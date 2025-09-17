Demanen vuit anys de presó pel conductor que va atropellar mortalment un jove en patinet a Empuriabrava
Els perits dels Mossos conclouen tant processat com víctima van tenir "part de responsabilitat" en l'accident
Marina López
El penal 1 de Figueres jutja el conductor que va atropellar mortalment un jove que anava amb patinet a Empuriabrava i va fugir del lloc dels fets. El sinistre va tenir lloc cap a les sis de la matinada del 10 d'octubre del 2021. La fiscal l'acusa d'homicidi per imprudència menys greu i d'un delicte contra la seguretat viària i sol·licita 4 anys de presó, multa de 6.480 euros i que li prohibeixin conduir durant el temps de condemna. L'acusació eleva la petició a 8 anys. Sosté que va ser una imprudència greu i que l'acusat anava sota els efectes de l'alcohol perquè quan el van detenir a comissaria va donar una taxa de 0,40. Els perits dels Mossos conclouen que acusat i víctima van tenir "part de responsabilitat" en l'accident.
L'accident va passar cap a les sis de la matinada del 10 d'octubre del 2021. L'acusat circulava amb un cotxe que no estava assegurat per l'avinguda Marinada d'Empuriabrava quan, en la confluència amb el sector Montgrí, va envestir la víctima, un jove de 19 anys que anava a bord d'un patinet elèctric i acabava d'incorporar-se a la via.
L'escrit d'acusació de la fiscalia recull que, arran de l'impacte, la víctima va sortir projectada a gairebé 19 metres. El van traslladar a l'Hospital Trueta de Girona, on va morir l'endemà "a conseqüència d'una mort encefàlica per un traumatisme cranioencefàlic greu".
El conductor del vehicle s'ha assegut aquest dimarts al banc dels acusats del jutjat penal 1 de Figueres. El processat ha reconegut que conduïa amb excés de velocitat per la carretera i que no va veure el jove amb patinet fins que ja va ser massa tard.
També ha reconegut que, després de l'accident, va fugir a peu. A la sala de vistes ha afirmat que va obrir la porta del vehicle i va intentar baixar, però que estava en xoc i es va espantar quan una testimoni el va increpar.
Després, va trucar el seu pare. L'home ha explicat que li va demanar que s'ocupés de l'accident. Per això, va anar fins allà i va dir als agents que el seu fill hi estava implicat i que l'estava "buscant": "Em va dir que estava desorientat i no aconseguia contactar amb ell". Una estona després, va arribar a casa i junts van anar fins a la comissaria.
El judici s'ha centrat, sobretot, en determinar com va anar l'accident i han declarat els agents de la Policia Local de Castelló d'Empúries que van assistir el sinistre, perits dels Mossos d'Esquadra que van fer la reconstrucció de l'accident i perits particulars, tant de l'acusació com de la defensa.
D'acord amb el criteri dels perits dels Mossos, la fiscalia sosté que el conductor va cometre una imprudència menys greu perquè circulava a una velocitat d'entre 71 i 78 km/h per una via limitada a 50 i amb "una falta d'atenció absoluta a les circumstàncies de la via": "Mig segon abans de la col·lisió va prémer el pedal de l'accelerador, sent el mateix sistema de frenada d'emergència del vehicle el que va percebre la presència del vianant i va reduir automàticament la velocitat, no podent evitar la col·lisió contra el patinet". "L'excés de velocitat al que conduïa li impedia tenir més temps de reacció", afegeix.
Tot i això, la fiscalia concreta que el jove que anava amb patinet es va incorporar a la carretera "sense respectar el senyal d'Stop que hi havia a l'encreuament". De fet, al judici els perits dels Mossos han conclòs que tant acusat com víctima van tenir "part de la responsabilitat" en l'accident.
El conductor es va acabar presentant a la comissaria de la Policia Local una hora més tard de l'accident. Quan li van fer el test de detecció d'alcohol va donar un resultat de 0,40 a la primera prova i de 0,38 a la segona. L'acusació pública assenyala, però, que l'índex d'alcohol no arriba al llindar que marca el positiu penal i que no tenia "cap símptoma que revelés una afectació de les seves facultats".
La fiscalia l'acusa d'un delicte d'homicidi per imprudència menys greu, pel qual sol·licita que li imposin una multa de 6.480 euros, i d'un delicte contra la seguretat viària perquè va fugir del lloc de l'accident. Per aquest segon delicte demanava inicialment una condemna de 4 anys de presó però al final del judici ha rebaixat la petició a la meitat.
L'acusació particular eleva la petició a 8 anys de presó perquè considera que va ser un homicidi per imprudència greu i hi afegeix un delicte per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques i un altre per conducció temerària. L'advocat de la família de la víctima sosté que no hi ha proves objectives que avalin que la víctima es va saltar l'Stop i argüeix que tant pel nivell d'alcohol com l'excés de velocitat són la causa de l'accident.
La defensa, encapçalada pel lletrat Joaquim Bech de Careda, admet que el conductor va marxar del lloc de l'accident i demana la pena mínima per aquest delicte. Argumenta, però, que la "causa principal" del sinistre va ser que el jove del patinet no va fer correctament l'Stop i que, sinó, hagués vist que el vehicle de l'acusat s'acostava a l'encreuament perquè era un tram de línia recta de la carretera.
El judici ha quedat vist per a sentència.
