Alerta
"Satisfacció" per la prova d'alerta de Protecció Civil a l'Alt Empordà tot i que "cal millorar algunes coses"
S'han rebut milers d'enquestes en mitja hora a les comarques gironines
Xavier Pi | Gerard Vilà
Protecció Civil ha rebut més de 15.000 enquestes en mitja hora de la prova Es-Alert que ha fet a l'Alt Empordà, a la resta de les comarques gironines i centrals. Una prova "satisfactòria" perquè no hi ha hagut problemes destacats en l'enviament de l'avís, si bé des de Protecció Civil reconeixen que "cal millorar algunes coses", com ara la recuperació del missatge, un cop la persona ha aturat l'alerta al dispositiu. El subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha reconegut que han detectat alguns punts on no ha arribat l'alerta, un fet que volen estudiar amb les companyies de telefonia. També ha demanat als ciutadans que no hagin respost l'enquesta que ho facin, perquè, remarca "aquestes proves ajuden a crear una cultura preventiva".
Puntual a les deu del matí han començat a sonar els telèfons mòbils i dispositius com rellotges intel·ligents dels veïns que viuen a pobles de les comarques gironines i centrals. Un avís que ha llançat Protecció Civil i que no ha registrat incidències, si bé es té constància que no ha arribat a algunes zones, un fet que es vol estudiar des de Protecció Civil amb les companyies.
El subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, assenyala que el fet de no haver rebut l'alerta pot respondre a un tema de configuració del mòbil o per qüestions han d'analitzar. "En principi veiem una homogeneïtat en les respostes a escala d'operadora i de territori", ha remarcat.
Delgado, però, ha explicat que de les més de 15.000 enquestes que s'han rebut en mitja hora, prop d'un 10% reconeixia que no havia tingut temps a llegir el missatge. En aquest sentit, del subdirector de Protecció Civil ha demanat a la ciutadania que, en casos d'emergència real, és important recuperar aquell text perquè "porta informació rellevant".
Ara bé, bona part dels qui han respost l'enquesta no sabien com fer-ho per recuperar el missatge, un cop aturada l'alerta un aspecte "que cal millorar" per poder ser "el més efectiu possible". Des de Protecció Civil expliquen que en cas d'emergència real, segurament hi haurà ciutadans al voltant que puguin explicar quina és la problemàtica perquè sí que l'hauran llegit, però "si estem sols, hem de poder-ho fer".
És "important" respondre l'enquesta
Delgado ha demanat a la ciutadania que "cal respondre l'enquesta", ja que els permet millorar aquells aspectes que no acaben de funcionar i treballar conjuntament amb les operadores. "Volem animar tothom que, pel motiu que sigui, no hagi rebut aquesta alerta al telèfon mòbil, que ens ho reporti a través de l'enquesta que està disponible a la pàgina web i, si no, que ens ho faci arribar a través del registre de consultes de la web de la Generalitat, perquè nosaltres el que fem és analitzar en cada cas", ha assenyalat.
Des de Protecció Civil remarquen que aquestes proves, a més de permetre millorar el sistema, també ajuden a crear "una cultura preventiva". "Una cultura de risc entre la ciutadania, a acostumar-nos que hi ha aquest sistema, que som una societat que vivim amb els riscos i que hem de saber com actuar", ha reblat.
Per la seva banda, el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, ha destacat que estan "satisfets" de com ha anat la prova al conjunt de les comarques gironines i centrals, però ha coincidit amb Delgado que cal avaluar els aspectes que han fallat.
El missatge arriba acompanyat d'un so estrident diferent de la resta de sons del telèfon. Els ciutadans només cal que llegeixin el missatge i premin la tecla que surti en pantalla perquè el so finalitzi. Aquelles persones que per raons de feina o per sensibilitat als sons no el vulguin rebre han de posar el telèfon en mode avió o apagar-lo, si bé alguns models reprodueixen igualment l’alerta. També poden reduir el volum del so prement el botó lateral com si es tractés d’una trucada normal.
