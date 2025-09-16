Dades de l'Idescat
MAPA INTERACTIU | Consulta el percentatge de majors de 65 anys que hi haurà a cada poble de l'Alt Empordà d'aquí a 10 anys
MAPA INTERACTIU | Consulta quants habitants guanyarà cada municipi de l'Alt Empordà els pròxims 10 anys
Judit Bertran
Figueres
L'augment de població que viurà Catalunya i l'Alt Empordà en la dècada vinent serà causat per la immigració, atès que el creixement natural continuarà estancat. Al mateix temps, la baixa natalitat i l'augment de l'esperança de vida provocarà que, en els municipis on l'arribada de la immigració no sigui tan rellevant, l'edat mitjana dels seus veïns s'enfilarà amb molta població major de 65 anys.
Consulta en aquest mapa interactiu l'evolució que s'estima que tindrà l'edat mitjana de cada municipi de l'Alt Empordà l'any 2034, amb, per exemple, el cas de Portbou on un trenta per cent de la població tindrà més de 65 anys.
