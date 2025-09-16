Garriguella
Executen accions per eliminar espècies invasores a Garriguella
L’Ajuntament ha realitzat, també, treballs de manteniment i millora a la Sala Polivalent
L’Ajuntament de Garriguella ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona destinada al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural, amb l’objectiu de gestionar i controlar la flora exòtica invasora al municipi. L’actuació té un cost total de 12.799 euros, dels quals la subvenció en cobreix 9.910 euros. Durant els últims mesos, els equips municipals han retirat espècies com la figuera de moro, l’ungla de gat (Carpobrotus edulis), l’atzavara i ailants.
Les actuacions s’han desenvolupat a diverses zones del municipi: a la riera, on es trobaven figueres de moro i més endavant carpetes de l’ungla de gat; al centre del poble, en dues zones amb presència de figueres de moro; a la zona de les Tortugues, amb figueres de moro i atzavara; i a la zona del pont, on es van punxar, tallar i retirar figueres de moro i ailants.
Aquestes actuacions tenen com a objectiu protegir la biodiversitat local, evitar la propagació de plantes invasores i millorar la qualitat del patrimoni natural de Garriguella, tot fomentant un entorn més saludable i sostenible per a la ciutadania.
Millores a la Sala Polivalent
D’altra banda, el consistori de Garriguella ha estat duent a terme diverses tasques de manteniment a la Sala Polivalent per tal de garantir la seguretat i el confort dels usuaris. Fa uns mesos, una tramuntanada va provocar danys importants a les plaques del sostre, que van derivar en humitats al sostre dels lavabos.
Davant d’això, l’Ajuntament va tramitar la reparació amb l’assegurança, que va cobrir la restauració parcial del sostre i dels lavabos, així com la reposició de les plaques solars.
Aquestes actuacions complementen les reformes realitzades l’any passat amb una subvenció de la Generalitat, aproximada de 35.000 euros.
- MAPA INTERACTIU | Consulta quants habitants guanyarà cada municipi de l'Alt els pròxims 10 anys
- La Figueres dels 53.000 habitants
- Aquest és el quadre de Dalí que s'exposarà per primer cop a Figueres a partir d'aquest dimecres
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Ni Santorini ni Míkonos: les millors cales de l' per desconectar uns dies aquest setembre
- El judici per l'accident mortal d'un jove amb patinet a Empuriabrava comença aquest dimarts
- El nou menjador social de Figueres dignifica l’atenció a les persones sense llar i la gent gran en risc d'exclusió
- “A Figueres, el repte és trobar l’equilibri entre civisme, cohesió social i suport als més vulnerables”