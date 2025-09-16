Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Comissió Europea premia l’escola Empúries de l’Escala per un projecte que impulsa valors democràtics i connexions internacionals

El centre altempordanès rebrà un dels Premis Europeus a l’Ensenyament Innovador 2025, uns guardons que distingiran 117 docents i centres educatius de més de 30 països d’arreu del món

Façana de l'escola Empúries de l'Escala.

Façana de l'escola Empúries de l'Escala. / Escola Empúries

Redacció

L'Escala

El projecte DEMOcracy Sprouts at School de l’escola Empúries de l’Escala ha estat reconegut com un dels guanyadors dels Premis Europeus a l’Ensenyament Innovador 2025, segons ha anunciat aquest dimarts la Comissió Europea.

Aquests guardons, vinculats al programa Erasmus+, distingeixen 117 professors i centres educatius de més de 30 països d’arreu del món pel seu compromís en el foment de la ciutadania activa i l’educació en valors democràtics.

Un projecte que inspira

El projecte de l’escola Empúries ha estat distingit com a exemple de bones pràctiques per la seva tasca en l’ensenyament de la democràcia, els valors europeus i la participació ciutadana. A través d’aquesta iniciativa, l’alumnat ha tingut l’oportunitat d’obtenir noves perspectives, establir amistats més enllà de les fronteres i desenvolupar actituds i comportaments més democràtics.

A més, el programa ha contribuït a crear una sòlida xarxa de professionals de l’educació de diferents nivells i països, reforçant així la dimensió internacional de l’escola.

Reconeixement europeu

Amb aquests premis, la Comissió Europea destaca la tasca d’aquells docents que impulsen metodologies d’aprenentatge innovadores, inclusives i participatives, i que preparen els estudiants no només per a la seva carrera professional, sinó també per a una vida adulta activa i compromesa amb la societat.

Els guardonats representen models a seguir en la transmissió de valors fonamentals de la UE, com la llibertat, la solidaritat i la inclusió, i contribueixen a formar ciutadans més conscients i responsables.

Lliurament del premi

Els projectes premiats es donaran a conèixer en l’acte oficial del Premi Europeu a l’Ensenyament Innovador 2025, que tindrà lloc els dies 8 i 9 de desembre a Brussel·les i també en línia. Les iniciatives seleccionades es difondran a través del web del premi, els canals socials d’Erasmus+, el portal de l’Espai Europeu d’Educació i la Plataforma Europea d’Educació Escolar.

"Els docents són la columna vertebral de les nostres societats"

La vicepresidenta executiva de la Comissió Europea responsable de Drets Socials i Competències, Treball de Qualitat i Preparació, Roxana Mînzatu, ha subratllat que "els assoliments dels guardonats són una mostra del treball dur i la dedicació dels professors". Mînzatu ha remarcat també que "els docents són la columna vertebral de les nostres societats, ja que no només transmeten coneixements, sinó que preparen els infants i els joves per a la vida adulta, fomentant competències bàsiques com la ciutadania i la participació cívica".

