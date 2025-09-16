Guardó
La Comissió Europea premia l’escola Empúries de l’Escala per un projecte que impulsa valors democràtics i connexions internacionals
El centre altempordanès rebrà un dels Premis Europeus a l’Ensenyament Innovador 2025, uns guardons que distingiran 117 docents i centres educatius de més de 30 països d’arreu del món
El projecte DEMOcracy Sprouts at School de l’escola Empúries de l’Escala ha estat reconegut com un dels guanyadors dels Premis Europeus a l’Ensenyament Innovador 2025, segons ha anunciat aquest dimarts la Comissió Europea.
Aquests guardons, vinculats al programa Erasmus+, distingeixen 117 professors i centres educatius de més de 30 països d’arreu del món pel seu compromís en el foment de la ciutadania activa i l’educació en valors democràtics.
Un projecte que inspira
El projecte de l’escola Empúries ha estat distingit com a exemple de bones pràctiques per la seva tasca en l’ensenyament de la democràcia, els valors europeus i la participació ciutadana. A través d’aquesta iniciativa, l’alumnat ha tingut l’oportunitat d’obtenir noves perspectives, establir amistats més enllà de les fronteres i desenvolupar actituds i comportaments més democràtics.
A més, el programa ha contribuït a crear una sòlida xarxa de professionals de l’educació de diferents nivells i països, reforçant així la dimensió internacional de l’escola.
Reconeixement europeu
Amb aquests premis, la Comissió Europea destaca la tasca d’aquells docents que impulsen metodologies d’aprenentatge innovadores, inclusives i participatives, i que preparen els estudiants no només per a la seva carrera professional, sinó també per a una vida adulta activa i compromesa amb la societat.
Els guardonats representen models a seguir en la transmissió de valors fonamentals de la UE, com la llibertat, la solidaritat i la inclusió, i contribueixen a formar ciutadans més conscients i responsables.
Lliurament del premi
Els projectes premiats es donaran a conèixer en l’acte oficial del Premi Europeu a l’Ensenyament Innovador 2025, que tindrà lloc els dies 8 i 9 de desembre a Brussel·les i també en línia. Les iniciatives seleccionades es difondran a través del web del premi, els canals socials d’Erasmus+, el portal de l’Espai Europeu d’Educació i la Plataforma Europea d’Educació Escolar.
"Els docents són la columna vertebral de les nostres societats"
La vicepresidenta executiva de la Comissió Europea responsable de Drets Socials i Competències, Treball de Qualitat i Preparació, Roxana Mînzatu, ha subratllat que "els assoliments dels guardonats són una mostra del treball dur i la dedicació dels professors". Mînzatu ha remarcat també que "els docents són la columna vertebral de les nostres societats, ja que no només transmeten coneixements, sinó que preparen els infants i els joves per a la vida adulta, fomentant competències bàsiques com la ciutadania i la participació cívica".
