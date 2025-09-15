Alerta
Tot el que cal saber sobre la prova d'alerta que Protecció Civil enviarà aquest dimarts a tots els mòbils de l’Alt Empordà
Es tracta d’un enviament massiu de notificacions per comprovar que el sistema funciona correctament i que la població sap com actuar en cas d’emergència
Aquest dimarts, 16 de setembre, a les 10 del matí, tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin a l'Alt Empordà, a Girona i a la Catalunya Central rebran un missatge de prova del sistema d’alertes de Protecció Civil (ES-ALERT). Es tracta d’un enviament massiu de notificacions que s’activarà des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) per comprovar que el sistema funciona correctament i que la població sap com actuar en cas d’emergència.
Zones on s’activarà l’alerta
La prova es farà arribar a totes les persones que en aquell moment es trobin en aquestes comarques, encara que sigui de pas per carretera o tren:
- Girona: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i Selva
- Catalunya Central: Bages, Berguedà, Osona, Moianès, Lluçanès, Solsonès i part de l’Anoia (Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana)
Com serà el missatge
Els telèfons emetran un so estrident diferent del de trucades o notificacions habituals i rebran el text següent:
PROVA D’ALERTA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. No truquis al 112, és una PROVA. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te. És una prova.
El missatge es rebrà en català, castellà i anglès. Per silenciar-lo, caldrà prémer la tecla que aparegui en pantalla o utilitzar els botons laterals de volum. Només aquelles persones que tinguin el telèfon en mode avió o apagat poden evitar rebre’l (encara que alguns models el poden reproduir igualment).
Objectiu i importància de la prova
La directora de Protecció Civil, Marta Cassany, i la subdirectora Imma Solé han destacat que l’objectiu de la prova és comprovar el correcte funcionament del sistema i familiaritzar la ciutadania amb aquest mecanisme d’avís. El sistema ES-ALERT s’utilitza en situacions d’emergència greu —com incendis, inundacions o accidents químics— per donar instruccions immediates sobre les accions de protecció a seguir, com ara el confinament.
El delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, ha remarcat que disposar d’aquest sistema és clau per avisar la població de riscos de manera immediata i que proves com la de dimarts serveixen per fer-lo conèixer i millorar-ne l’eficàcia.
Col·laboració ciutadana
Protecció Civil demana a la ciutadania que llegeixi el missatge i no truqui al 112, ja que és només una prova. Després de l’enviament, s’habilitarà una enquesta anònima on es podrà informar si s’ha rebut el missatge, en quin idioma i amb quina companyia telefònica. Aquesta informació és essencial per detectar incidències i millorar el sistema.
Resultats d’altres proves i pròximes dates
La prova ja s’ha fet recentment a les comarques de Lleida, Alt Pirineu i Aran amb un 97% de recepció confirmada i sense incidències rellevants, tot i algunes dificultats puntuals amb una operadora. Després de Girona i la Catalunya Central, les pròximes proves seran el 30 de setembrea les Terres de l’Ebre i el 18 d’octubre a la demarcació de Barcelona.
