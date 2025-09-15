Festival
Més de 55.000 persones visiten el Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries 2025
La pluja no va afectar al desenvolupament de la programació
La gran quantitat de públic va fer col·lapsar en alguns moments de dissabte a la tarda la circulació de moneda medieval
La 33a edició de Terra de Trobadors, la festa de recreació medieval que se celebra a Castelló d’Empúries, ha rebut aquest cap de setmana més de 55.000 visitants. Des de l'organització expliquen que això "suposa un augment exponencial d’assistents respecte l’edició anterior i ho valorem com un èxit rotund i absolut”.
Tot i que les previsions apuntaven a pluja, finalment divendres i dissabte només van caure quatre gotes que no van afectar al desenvolupament de la programació, i el diumenge va sortir el sol. L’alcaldessa de Castelló d’Empúries, Anna Massot, s’ha mostrat “molt satisfeta tant per la rebuda dels visitants com per la resposta de les entitats i els veïns i veïnes. Terra de Trobadors tanca una edició brillant, multitudinària i participativa, amb propostes de primer nivell” .
La gran quantitat de públic va fer col·lapsar en alguns moments de dissabte a la tarda la circulació de moneda medieval, necessària per poder comprar al mercat medieval. De cara a l’edició de l’any que ve, l’Ajuntament n’haurà d’encunyar de nova per millorar-ne el moviment.
Més de 200 activitats
De divendres a diumenge s’ han programat més de 200 activitats per a tots els públics amb un denominador comú: la qualitat i diversitat de les propostes. Des de l'organització destaquen que pel sopar comtal, es van exhaurir tots els tiquets, la consolidació de la mostra de glosa – que es va estrenar l‘any passat- , l’èxit dels tallers, les conferències, les ludoteques i els jocs, l’alegria de les bugaderes, que han pogut tornar amb l’eliminació de les restriccions de sequera, i la bona acollida de les Justes del pagès de ferro, on es competia per primera vegada per ser elegit la persona més forta de la regió. Totes les activitats que s’han celebrat davant de la Basílica de Santa Maria han estat plenes a vessar, com l’acte inaugural, el gran espectacle de foc i el concert dels belgues Acus Vacuum. El ja clàssic torneig de cavallers ha funcionat millor amb el canvi d’ubicació, s’han consolidat les actuacions nocturnes i el corretavernes ha fet furor.
La directora artística, Xènia Gasull, ha assenyalat que “la participació, la il·lusió i la implicació del teixit associatiu ha tornat a ser com abans de la pandèmia”. Terra de Trobadors està organitzada per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i la Coordinadora de Terra de Trobadors, formada per 25 associacions culturals i esportives de la vila, a més de persones individuals que no pertanyen a cap entitat. L’organització també ha ressaltat el compromís dels estudiants de 4art d’ESO del municipi que han col·laborat en les tasques de producció, en el marc del projecte del Servei Comunitari. L’alcaldessa ha volgut “posar en valor que la importància d’aquesta festa rau precisament en la implicació de tot el poble”.
