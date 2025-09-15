Dades de l'Idescat
MAPA INTERACTIU | Consulta quants habitants guanyarà cada municipi de l'Alt Empordà els pròxims 10 anys
Com a dada destacada, s'estima que a Figueres la població torni a créixer un 10% en la propera dècada
La Figueres dels 53.000 habitants
Judit Bertran
Catalunya guanyarà població en 8 de cada 10 municipis en els pròxims 10 anys, i ho farà en un context marcat per la baixa natalitat i l’envelliment, però impulsat per l’arribada de nous residents. Segons les Projeccions de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), entre el 2024 i el 2034 el nombre d’habitants augmentarà en 791 municipis, disminuirà en 147 i es mantindrà estable en 9. No obstant això, únicament el 9% dels municipis catalans tindrà un creixement natural positiu, mentre que el 97% presentarà un saldo migratori favorable.
A l'Alt Empordà, on el creixement demogràfic ja ha estat molt elevat en les últimes dècades, l'evolució serà semblant a la del conjunt de Catalunya, amb creixements de població no naturals, sinó provocats pel saldo migratori incentivat per una economia molt basada en el sector serveis.
Consulta en aquest mapa interactiu l'evolució que s'estima que tindrà cada municipi i comprova que, per exemple, s'estima que a Figueres la població torni a créixer un 10% en la pròxima dècada.
Per contra, s'espera que perdin població municipis com Espolla (-5,3%, -22 persones), Riumors (-4,9%, -13 persones) i Vilamaniscle (-5%, -10 persones), entre altres.
